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Средние зарплаты белорусов в декабре превысили 1100 рублей. А сколько зарабатывают наши соседи?

04.02.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
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Средние зарплаты белорусов в 2018 году выросли почти до 960 рублей (до уплаты налогов). В декабре этот показатель и вовсе достиг отметки в 1115 рублей. К примеру, в Минске в среднем зарабатывали в декабре 1567 рублей, в Солигорском районе — больше 2000 рублей, а в Шарковщинском — меньше 600. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов выглядят на фоне заработков в соседних странах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В России средняя зарплата по итогам 2018 года составила 1427 рублей в месяц (все суммы в тексте приведены в белорусских рублях по курсу Нацбанка на 4 февраля). Это на 9,9% больше, чем в 2017 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2018 году увеличилась на 6,8%. В декабре средние заработки россиян равнялись 1814 рублям.

Реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%. Вопреки ожиданиям российского правительства, 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения.

Средняя зарплата в Украине в декабре прошлого года составила 828 рублей. Больше всего зарабатывают в Киеве — 1296 рублей, а меньше всего — в Черниговской области (627 рублей). Самые высокие заработки в Украине у специалистов, которые заняты финансовой и страховой деятельностью, — 1416 рублей.

В Казахстане — у нашего «соседа» по ЕАЭС — среднемесячная зарплата в декабре 2018 года равнялась 983 рублям.

В Литве средняя зарплата брутто (до налогов), включая индивидуальные предприятия, выросла в 2018 году на 200 рублей — до 2275 рублей. Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) выросла на 143 рубля — до 1774 рублей. Зарплата брутто в прошлом году более интенсивно росла в государственном секторе — увеличилась до 2327 рублей.

В Польше в декабре прошлого года в среднем зарабатывали 3055 рублей.

В Латвии в третьем квартале 2018 года средняя брутто-зарплата составила 2485 рублей, а средняя нетто-зарплата — 1912 рублей (данные за 4-й квартал пока не обнародованы).

 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов выглядят на фоне заработков в соседних странах.
 
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