﻿ Есть дефекты. В Мозыре мост через Припять закроют для некоторых грузовиков и автобусов. 21.by
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Есть дефекты. В Мозыре мост через Припять закроют для некоторых грузовиков и автобусов

04.02.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
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Движение по мосту через Припять в Мозыре для некоторого транспорта будет ограничено, сообщили в «Гомельавтодоре».


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Специалисты «БелдорНИИ» обнаружили дефекты балок пролетных строений, снижающие грузоподъемность данного мостового сооружения. По их рекомендации с 15 февраля будет ограничено движение для транспорта массой выше 18 тонн, также на мосту будет установлено и скоростное ограничение до 40 км/ч, — рассказал заместитель директора РУП «Гомельавтодор» Денис Ясько.

Ограничение коснется и пассажирских перевозчиков, так как большие автобусы также не смогут ездить через мост. «Автобусный парк мы проинформировали, скорее всего, чтобы не менять маршруты, они просто заменят большие автобусы на поменьше», — говорит Ясько.

Фурам и грузовикам предстоит въезжать в Мозырь и выезжать из него по дороге Р31.

Мост через Припять был построен в 1958 году. В 2012-м он закрывался на ремонт, но теперь предстоит реконструкция. Ее сроки пока не определены, все зависит от финансовых поступлений.

 
 
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Фурам и грузовикам предстоит въезжать в Мозырь и выезжать из него по другой дороге Р-31.
 
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