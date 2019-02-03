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Дикость! В Чечерске мужчина отрубил бывшей жене кисть

04.02.2019 12:51 — Разное | UDF  
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Иллюстративаное фото
Чечерским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Чечерска по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Житель Чечерска подозревается в причинении тяжкого телесного повреждения бывшей жене.

"По предварительной информации, 1 февраля мужчина, находясь по месту жительства в нетрезвом состоянии, в возникшей ссоре нанес удар топором в область правой руки 43-летней бывшей супруге. Противоправные действия мужчины привели к травматической ампутации кисти", - рассказала Мария Кривоногова.

При этом мужчина самостоятельно оказал первую помощь, а за квалифицированной медицинской обратился только утром 3 февраля. Женщина госпитализирована. Ее бывший супруг задержан и водворен в изолятор временного содержания, с его участием проводятся следственные действия. Как уточнили в УСК, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В сентябре 2018 года судом Чечерского района признан виновным в угрозе убийством бывшей супруге.

 
 
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Житель Чечерска подозревается в причинении тяжкого телесного повреждения бывшей жене.
 
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