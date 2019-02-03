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Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

04.02.2019 12:49 — Разное | UDF  
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Кадр из сериала "Тайны следствия-17" (2017)
Россиян потрясло известие о смерти артиста Молодежного театра на Фонтанке Анатолия Артемова. Актеру было 76 лет.

Артемов ушел из жизни после непродолжительной болезни, пишет "Экспресс-газета". Печальную новость подтвердили в театре.

Коллеги актера и поклонники его творчества выражают соболезнования семье усопшего, передает RT. По данным РИА ФАН, о дате и месте похорон будет сообщено позднее.

Анатолий Артемов прославился благодаря таким телевизионным проектам, как "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей". Также он играл в спектаклях Молодежного театра на Фонтанке, где служил с 1989 года, сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, что в августе 2018 года ушла из жизни актриса Людмила Глухова, которая также обрела известность благодаря сериалу "Улицы разбитых фонарей". Артистке было 55 лет.

По словам знакомых Глуховой, как художественный руководитель она была незаменима. Благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступлений артистов-любителей на самых разных площадках.

 
Теги: Новости
 
 
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Россиян потрясло известие о смерти артиста Молодежного театра на Фонтанке Анатолия Артемова.
 
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