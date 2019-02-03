

Юлия Латынина

– 27 января Питер торжественно отпраздновал 75 лет окончания блокады парадом с танками, – рассуждаетна. – До этого за несколько лет отмечали начало с концентром в честь начала блокады. Видимо, это такое радостное событие. И я, прежде всего, хочу вам напомнить, что при Сталине день снятия блокады не праздновали. Собственно, и день победы не был праздником. Сталин не пришел принимать парад Победы.Как точно сказал Виктор Суворов, для него это было поражением — то, что произошло, потому что он готовился к завоеванию всего мира, а получил лишь Восточную Европу.И при Брежневе Дня Победы не праздновали, а вот в рамках нынешнего умонастроения все эти люди — сенаторы клишасы с часами на руках за много миллионов, сенаторы арашуковы, как нам говорят, теперь с мешком трупов за плечами, люди с итальянскими виноградниками, с частными самолетами, — когда они пытаются объяснить всему народу, что они в кольце врагов и на Западе их не любят, они так ненавязчиво пытаются отождествить себя с героями войны, мотопробег байкеров в кожаных заклепках на «харлеях» — со взятием рейхстага.Ну, и раз блокада у нас — это новости, я понимаю, конечно, что этот разговор обычно должен быть в научных журналах, но раз это у нас политический разговор, давайте поговорим о блокаде.И для начала я как раз хочу сказать две вещи. Вот та самая, первая — что при Сталине о голоде в Ленинграде не говорили. То есть не то что не праздновалось снятие блокады, а люди с удивлением узнавали от приехавших из Ленинграда, что в нем голод. Более того, при Брежневе абсолютно лояльную «Блокадную книгу» Даниила Гранина запрещали в Ленинграде. Ну, зачем знать публике, как мать положила умершего братика за окно и кусочками его кормила дочку?Это очень интересный момент, что то, что было для режима постыдным и запретным, сейчас празднуется как великое испытание народа. И вопрос: чем руководствовался Сталин, когда запрещал информацию о том, что происходило в Питере?Второй момент, который я с самого начала хочу отметить, заключается в том, что голод был не для всех. Не было его, например, для секретаря Ленинградского обкома партии товарища Жданова. Вот летчик Михаил Жигалов, довольно ярко вспоминал, как в то самое время, когда эта мама кормила братиком дочку, для Жданова в Ленинград возили персики.И наши псевдопатриоты, которые считают, что почитание палачей российского народ — это и есть любовь к Родине, они потратили немереное количество сил, чтобы дискредитировать эти и другие подобные воспоминания. У них Жигалов, фронтовой летчик, герой, который умер в 1979 году превращается в либераста, лгуна, очернителя светлой памяти великого Жданова. Они там были, возили грузы под обстрелом в блокадный Ленинград, а он там — сука! — не был, всё наврал.Поэтому обратимся от Жигалова к дневнику инструктора отдела кадров Ленинградского горкома ВКП(б) Николая Рябковского. Невелика птица — инструктор отдела кадров. Вот этот человек, который всю блокаду очень хорошо питался, в начале марта поехал поправлять здоровье в стационар горкома партии. Он записывает, как он питался.Цитирую: «Питание словно в мирное время в хорошем доме отдыха. Мясное: баранина, ветчина, куры, гуси, колбаса. Рыбное: лещ, салака, корюшка жареная, отварная, заливная. Икра, балык, сыр, пирожки. И так далее. И 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Такой отдых в условиях длительной блокады города возможен лишь у большевиков, лишь у советской власти».А вообще, как-то никто из чекистов, работников горкома и прочих от голода не умер.Вот когда мы с Марком Солониным беседовали на эту тему только что, когда я готовила эту передачу, он говорит: «Бросьте Юлия Леонидовна, сосредотачиваться на Жданове. Жданов своими персиками города не объел. У него были другие недостатки».Я скажу, что на самом деле ждановские персики очень важны и вот почему. Есть такое место: Гуадалканал на Соломоновых островах. Там в 42-м году во время битвы на истощение американцы, высадившиеся на пятачке, находились в чудовищных условиях. Болели малярией, жрали остатки риса со вшами, теряли по 20 килограмм веса. И генерал-майор американский Александр Вандегрифт, который руководил высадкой, ел рис с червями вместе со всеми. Вот ему точно не забрасывали с Калифорнии персиков.И когда я Марку привела этот пример, он говорит: «Ну, слушай, чего ты пиндосов приводишь в пример? Давай уж приводи сразу фашистов. Привожу в пример фашистов. Воспоминания Вильгельма Адама, адъютанта Паулюса, того самого Паулюса, который был окружен в Сталинграде.Воспоминания о первом дне котла: «Ординарцы приготовили скудный завтрак. Он был на один ломтик больше, чем обычно из-за буханок, которые я привез из Морозовска. Я сидел за столом с генералом Паулюсом. Перед каждым из нас стояла чашка с черным кофе. Медленно мы прожевали три ломтика хлеба, полагавшиеся нам». Вот так питались проклятые нацистские генералы.А вот воспоминания Николая Никулина, члена-корреспондента Российской академии художеств, который как раз воевал в это время на Ленинградском фронте. 311-я дивизия. Никулин случайно видит в палатке командира дивизии.«Я увидел, — пишет Никулин, — при свете коптилки пьяного генерала, распаренного в расстегнутой гимнастерке. На столе стояла бутыль с водкой, лежала всякая снедь: сало, колбасы, консервы. Рядом высились кучи пряников, баранок, банки с медом — подарок из Татарии доблестным и героическим советским воинам, сражающимся на фронте. У стола сидела полуголая и тоже пьяная баба».Вообще, есть отчеты разведывательных органов о допросах немецких военнопленных, где с удивлением отмечается, что, со слов пленных, немецкие офицеры едят вместе с солдатами, получают один паек.Это не частности. Это не вопрос о том, что Жданов своими персиками объел Питер. Это вопрос об устройстве сталинского государства. Потому что вот эти сытые, довольные люди, которые кушали икру, персики и балык, — это они принимали решение, как питаются остальные. Если бы они питались так же, они принимали другие решения.