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Какие препараты от головной боли могут привести к бесплодию
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Ученые из Дании и Франции пришли к выводу, что побочным эффектом этого лекарства, которое многие принимают в случае головной боли, может стать бесплодие у мужчин. Свое исследование они
Проблемы с фертильностью (способностью производить потомство) у мужчин нарастают. За последние 40 лет количество сперматозоидов у представителей Европы, Северной Америки и Австралии уменьшилось на 52,4%.
Причин тому немало, но одной из них, похоже, является ибупрофен, который влияет на синтез тестостерона яичками, что в долгосрочной перспективе способно привести к гипогонадизму , состоянию, для которого, в частности, характерно снижение числа сперматозоидов.
Белорусский уролог Антон Главинский развил тему в своем
«В свете последней шумихи о влиянии ибупрофена на фертильность, хочется напомнить, что в этом вопросе совсем недавно себя дискредитировал другой, любимый многими препарат – парацетамол.
Хотя стоит отметить, что в то же время, ученые не выявили влияния на женскую детородную функцию обоих препаратов.
Так что, ребята, берегите голову! Список привычных средств для спасения не очень-то полезен для вашего здоровья!»
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Недавно разгорелись страсти вокруг популярного во многих странах мира препарата "Ибупрофен".
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