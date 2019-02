Какие препараты от головной боли могут привести к бесплодию

Иллюстративное фото

«В свете последней шумихи о влиянии ибупрофена на фертильность, хочется напомнить, что в этом вопросе совсем недавно себя дискредитировал другой, любимый многими препарат – парацетамол.



Хотя стоит отметить, что в то же время, ученые не выявили влияния на женскую детородную функцию обоих препаратов.



Так что, ребята, берегите голову! Список привычных средств для спасения не очень-то полезен для вашего здоровья!»

Ученые из Дании и Франции пришли к выводу, что побочным эффектом этого лекарства, которое многие принимают в случае головной боли, может стать бесплодие у мужчин. Свое исследование онив журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Проблемы с фертильностью (способностью производить потомство) у мужчин нарастают. За последние 40 лет количество сперматозоидов у представителей Европы, Северной Америки и Австралии уменьшилось на 52,4%.Причин тому немало, но одной из них, похоже, является ибупрофен, который влияет на синтез тестостерона яичками, что в долгосрочной перспективе способно привести к гипогонадизму , состоянию, для которого, в частности, характерно снижение числа сперматозоидов.Белорусский урологразвил тему в своем