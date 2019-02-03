В историческом городке Гроттоле в Южной Италии пустует 600 домов. Местное население насчитывает всего 300 человек. Чтобы не дать поселению опустеть и чтобы привлечь туристов в это живописное место некоммерческая организация Wonder Grottole организовала конкурс.

На сайте городка можно подать заявку и посоревноваться с другими желающими за "должность" временного местного жителя. Выбранные строгим жюри счастливчики будут жить в городке с начала июня по конец августа, принимая активное участие в жизни местной общины, занимаясь садоводством и огородничеством, работая на пасеке.

Требования к соискателям достаточно просты: в идеале нужно уметь общаться на итальянском, или хотя бы знать английский, но это подсократит ваши шансы, а также убедить организаторов проекта, что именно вы, как никто, подходите на эту "должность".