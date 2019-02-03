|
Итальянский городок приглашает желающих "поработать" местными жителями
В историческом городке Гроттоле в Южной Италии пустует 600 домов. Местное население насчитывает всего 300 человек. Чтобы не дать поселению опустеть и чтобы привлечь туристов в это живописное место некоммерческая организация Wonder Grottole организовала конкурс.
На сайте городка можно
Требования к соискателям достаточно просты: в идеале нужно уметь общаться на итальянском, или хотя бы знать английский, но это подсократит ваши шансы, а также убедить организаторов проекта, что именно вы, как никто, подходите на эту "должность".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В историческом городке Гроттоле в Южной Италии пустует 600 домов. Местное население насчитывает всего 300 человек. Чтобы не дать поселению опустеть и чтобы привлечь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)