Прокуратура Гродненской области выявила нарушения в работе территориального отдела по санации и банкротству Минэкономики

Прокуратура Гродненской области проверила соблюдение законодательства о контрольных функциях и ведении административного процесса в Гродненском областном отделе по санации и банкротству Министерства экономики, потребовала устранить ряд нарушений.

"В ходе проверки прокуроры выявили случаи ненадлежащего исполнения должностными лицами отдела возложенных на них обязанностей. По требованию прокуратуры Гродненской области устранены нарушения в работе территориального отдела по санации и банкротству Минэкономики", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в отдел поступало значительное количество мотивированных обращений, в которых граждане сообщали о нарушениях антикризисных управляющих в производствах по делам об экономической несостоятельности. Так, в 2016 году таких обращений было 28, в 2017 году - 33, в 2018 году - 18. Вместе с тем сотрудники отдела не использовали эту информацию для своей контрольной деятельности - в 2017 году они планово проверили работу лишь одного антикризисного управляющего по делу о банкротстве. Мониторинги и внеплановые проверки в 2017 и 2018 годах отдел вовсе не проводил.

"Прокуроры также вскрыли многочисленные нарушения законодательства о порядке ведения административного процесса", - продолжили в Генпрокуратуре.

По информации пресс-службы, по результатам проверки прокуратура Гродненской области внесла заместителю министра экономики Республики Беларусь представление, в котором потребовала устранить недостатки в работе.

"Чтобы выработать единый механизм работы территориальных органов по санации и банкротству, акт надзора рассмотрели на заседании коллегии Департамента по санации и банкротству министерства экономики с участием заместителя министра экономики Юрия Чеботаря. Решением коллегии утвержден комплекс мероприятий, цель которых - повысить эффективность работы Гродненского областного отдела по санации и банкротству", - подытожили в Генпрокуратуре.