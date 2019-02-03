В Беларуси существуют эффективные механизмы готовности на случай аварии на БелАЭС - отчет миссии EPREV

В Беларуси существуют эффективно действующие и надежные механизмы в области готовности к ядерным или радиологическим чрезвычайным ситуациям, сообщили в МЧС страны со ссылкой на выводы миссии EPREV МАГАТЭ.

"Эксперты миссии пришли к выводам, что в Беларуси существуют эффективно действующие и надежные механизмы в области аварийной готовности и реагирования, выделили хорошие и применимые практики, обозначили сильные стороны, а также те области, где может проводиться дальнейшее улучшение", - говорится в сообщении МЧС.

В самом отчете миссии, размещенном на сайте министерства, отмечается, что "правительство Беларуси заслуживает похвалы за выделение значительных ресурсов для проведения EPR на всех уровнях государственного управления под руководством МЧС".

Как констатировала миссия, Минском были разработаны планы реагирования на разных уровнях, большинство вовлеченных организаций разработали механизмы по выполнению возложенных на них функций и обязанностей.

"Стандарты безопасности МАГАТЭ широко используются в качестве справочной информации при разработке этих механизмов. Во многих случаях предусмотренные меры безопасности были протестированы с помощью различных тренировок и учений, которые дали ценную информацию для разработки аварийных мероприятий", - добавили там.

Среди похвальных практик отмечено наличие надежных установок и возможностей, таких как те, которые применяются для лечения зараженных или подвергшихся облучению лиц, объектовые возможности АЭС по реагированию на месте на аварийные ситуации и учрежденийдля обучения специалистов. Кроме того, был позитивно оценен опыт управления долгосрочными нерадиологическими последствиями ядерной или радиологической аварийной ситуации.

"Второй хороший пример касается того факта, что Беларусь разработала всеобъемлющий комплекс договоренностей с различными странами по сотрудничеству, помощи и обмену информацией о чрезвычайных ситуациях, включая ядерные или радиологические чрезвычайные ситуации", - констатировали эксперты миссии.

Команда МАГАТЭ также отметила интеграцию вопросов управления чрезвычайными ситуациями ядерного или радиологического характера в общую систему управления ЧС.

В то же время, миссия EPREV обратила внимание на необходимость дальнейшего улучшения описания процессов в государственной системе по управлению чрезвычайными ситуациями и оперативного руководства по их внедрению.

"Также на основе сделанных замечаний команда включила рекомендации, касающиеся пересмотра оценки опасности, использования системы классификации чрезвычайных ситуаций, осуществления срочных мер защиты и других механизмов реагирования", - говорится в отчете.

Были также высказаны некоторые рекомендации и предложения относительно имплементации руководящих принципов, недавно разработанных МАГАТЭ, таких как: стратегия защиты, прекращение ядерной или радиационной аварийной ситуации и обращение с радиоактивными отходами, образующимися в ходе чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, миссия EPREV работала в Беларуси с 8 по 17 октября 2018 года на основании запроса правительства страны.

В ходе ее работы были оценены различные аспекты готовности и реагирования на ядерные и радиологические аварийные ситуации, в том числе на спровоцированные экстремальными природными воздействиями.

Ожидается, что Беларусь примет меры по имплементации рекомендаций и предложений, содержащихся в отчете, и пригласит очередную миссию МАГАТЭ для оценки достигнутых результатов.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Пуск первого энергоблока запланирован на конец 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").