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В Брестской области в 2019 году намерены привлечь инвесторов в 31 ОАО

04.02.2019 12:02 — Разное | Интерфакс  
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Инвесторам для участия в развитии хозяйственных обществ в 2019 году предлагается приобрести пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности 31 предприятия, сообщается на сайте Брестского областного комитета.

По данным ведомства, можно приобрести пакеты акций "четырех предприятий промышленности, четырех предприятий торговли, одного предприятия, оказывающего услуги складской и транспортной логистики, одного предприятия сферы услуг, 14 предприятий–производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, трех  – обслуживающих сельское хозяйство, а также четырех предприятий строительной отрасли".

В сообщении отмечается, что в большинстве случаев предлагается приобрести контрольные пакеты акций и выше.

 

 
 
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Инвесторам для участия в развитии хозяйственных обществ в 2019 году предлагается приобрести пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности 31 предприятия,...
 
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