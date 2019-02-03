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В Брестской области в 2019 году намерены привлечь инвесторов в 31 ОАО
Инвесторам для участия в развитии хозяйственных обществ в 2019 году предлагается приобрести пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности 31 предприятия, сообщается на сайте Брестского областного комитета.
По данным ведомства, можно приобрести пакеты акций "четырех предприятий промышленности, четырех предприятий торговли, одного предприятия, оказывающего услуги складской и транспортной логистики, одного предприятия сферы услуг, 14 предприятий–производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, трех – обслуживающих сельское хозяйство, а также четырех предприятий строительной отрасли".
В сообщении отмечается, что в большинстве случаев предлагается приобрести контрольные пакеты акций и выше.
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Инвесторам для участия в развитии хозяйственных обществ в 2019 году предлагается приобрести пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности 31 предприятия,...
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