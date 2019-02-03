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Белорусская погранполитика не направлена на конфронтацию с соседними странами, заявляет Лукашенко

04.02.2019 12:01 — Разное | Интерфакс  
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Пограничная политика Беларуси направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году.

"Из этого мы прежде всего должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне II Европейских игр", - сказал А.Лукашенко.

Президента цитирует его пресс-служба.

В данной связи, глава государства поручил обеспечить законность и правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям Беларуси.

А.Лукашенко напомнил, что год назад были конкретизированы направления работы Госпогранкомитета по охране границ и усилению правопорядка на приграничной территории, в том числе проведенная оптимизация контрольных процедур на границе позволила повысить эффективность белорусских пунктов пропуска. "Практика показала, что отдельные функции пограничников в ряде случаев могут своими силами выполнять сотрудники таможен. Это рациональный подход, и данную работу нужно продолжить", - добавил глава государства.

 
 
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Пограничная политика Беларуси направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства, заявил президент Беларуси Александр...
 
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