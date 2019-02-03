Операционная система iOS 13 будет представлена в июне на конференции Apple для разработчиков, однако уже сейчас появились подробности о возможностях новой "оси".





Сообщается, что в iOS 13 появится глобальный темный режим для комфортного чтения, просмотра контента в темноте, при плохом освещении. Режим будет доступен во всех приложениях и разделах меню настроек. Помимо этого инженеры улучшили работу CarPlay, предложили ряд новых сервисов для работы с контентом, обновленный домашний экран для планшетов iPad, добавили возможность использовать закладки в различных приложениях и улучшили систему управления файлами.

Также появилась информация о том, что установка новой версии операционной системы будет недоступна на большом количестве устройств Apple. В списке смартфоны iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, планшеты iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad Air 2 и iPad mini 4 и плеер iPod touch шестого поколения.