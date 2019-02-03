Беларусь увеличит численность пограничников из соображений нацбезопасности – Лукашенко

В Беларуси принято решение об увеличении штатной численности пограничников, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - заявил А.Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году.

Президента цитирует его пресс-служба.

В данной связи глава государства потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы. "Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - отметил А.Лукашенко.