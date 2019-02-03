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Ким Чен Ын отправил Лукашенко поздравление по случаю лунного Нового года
Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил поздравление президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю Нового года по лунному календарю, сообщает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что поздравительные открытки Ким Чен Ын отправил также руководителям десятков других стран, в том числе президенту России Владимиру Путину, лидерам Сирии, Азербайджана, Египта, Таджикистана, Туркменистана, Индонезии, Анголы, Таиланда и Кубы.
Кроме того, руководитель Северной Кореи поздравил с праздником генсека ООН Антониу Гутерриша.
ЦТАК не приводит содержания поздравительных посланий.
В КНДР приход Нового года по лунному календарю отмечается 5 февраля.
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил поздравление президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю Нового года по лунному календарю, сообщает в...
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