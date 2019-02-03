В Пинске на кольце полуприцеп отцепился от тягача и попал в легковушку

4 февраля на кольце в Пинске отцепившийся от тягача полуприцеп врезался в легковушку. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Видео: Видео Интернет-провайдер PinPro

ДТП произошло на круговом перекрестке улиц Первомайская и Центральная. Автопоезд выехал на кольцо и двигался в крайней правой полосе. Во время маневра от тягача отцепился груженый полуприцеп-лафет и врезался в легковой автомобиль, который остановился перед выездом на перекресток, чтобы уступить дорогу.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.