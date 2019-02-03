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Lada Vesta стала доступнее благодаря новым базовым комплектациям

04.02.2019 15:31 — Разное | Tut.by  
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Семейство Lada Vesta обзавелось новыми начальными комплектациями, благодаря которым в России стартовая стоимость машин уменьшилась на сумму от 20 до 51 тысячи рублей (от 300 до 780 долларов).


Седан Vesta в новой стартовой комплектации Standard оснащен 1,6-литровым двигателем и «механикой», в состав комплектации входят две фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиоподготовка, стальные 15-дюймовые диски и передние электростеклоподъемники. Стоимость Vesta Standard начинается от 594 900 рублей (9070 долларов в пересчете по текущему курсу), что на 20 000 рублей доступнее предыдущей базовой версии Classic, у которой, к слову, имелся еще и подогрев передних сидений.


Универсал Vesta SW в новом варианте Classic с пакетом Start предлагается с кондиционером, подогревом передних сидений, охлаждаемым вещевым ящиком и релингами. Стоимость — от 676 900 рублей (10 300 долларов), что на 28 000 рублей меньше предыдущей начальной версии Comfort, которая располагала при этом круиз-контролем, аудиосистемой и датчиками парковки.

«Приподнятый» универсал Vesta SW Cross также обзавелся новой базовой комплектацией Comfort. В список оборудования помимо всего прочего входят дисковые тормоза задних колес, кондиционер, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, центральный подлокотник с боксом, комплект сеток и органайзеров в багажнике, парктроник, датчики дождя и света, круиз-контроль, многофункциональный руль, аудиосистема с 4 динамиками и 17-дюймовые легкосплавные диски. Стартовая стоимость — 779 900 рублей (около 11 900 долларов), на 51 000 рублей меньше предыдущей базовой комплектации.

 
 
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Семейство Lada Vesta обзавелось новыми начальными комплектациями, благодаря которым в России стартовая стоимость машин уменьшилась на сумму от 20 до 51 тысячи рублей.
 
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