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СЛУЖБА 101: В 49 случаях непотушенная сигарета стала причиной гибели людей

04.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Неосторожность при курении наиболее частая причина гибели людей при пожарах. В 2018 году в Гродненской области при пожарах погибло 58 человек, в 49 случаях именно непотушенная сигарета стала причиной гибели. Поэтому мы призываем обратить внимание на поведение тех, кто живет с вами рядом. Напомните им о вреде курения, постарайтесь минимизировать возможные негативные последствия.

СЛУЖБА 101: В 49 случаях непотушенная сигарета стала причиной гибели людей
Если вы не можете отказаться от сигареты и все же курите в доме, то делайте это безопасно. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не курите в постели. Окурки складывайте в жестяную банку, лучше всего наполненную водой. Выбрасывая окурок в урну, убедитесь, что он затушен.

СВОДКА МЧС на 06-00 часов 04.02.2019 г.

В 2019 году на территории Республики Беларусь произошло 559 пожаров, погибли 77 человек. На территории Гродненской области произошло 63 пожара, погибли 9 человек. На территории Сморгонского района произошло 3 пожара, погибли 2 человека.

Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС. 

 
 
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Неосторожность при курении наиболее частая причина гибели людей при пожарах. В 2018 году в Гродненской области при пожарах погибло 58 человек, в 49 случаях именно...
 
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