Завышали цены на арендное жилье или не брали плату. Госконтроль области - о нарушениях на предприятиях

Госконтроль проверил эффективность использования арендного жилья, которое передали предприятиям, и остался недоволен. Выяснилось, что организации завышали стоимость аренды, вообще не брали плату, не следили за жильем и т.д. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Например, плату за пользование жильем завысил Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов — для 88 нанимателей. Предприятие не применило понижающий коэффициент, пришлось возвращать людям более 50 тыс. рублей. Такая же ситуация была на «Могилевлифтмаше»: 15 нанимателей переплатили 12,3 тыс. рублей — и пока смогли вернуть деньги лишь частично.

Плату за арендное жилье не взимали 4 предприятия: ПМК-88 Водстрой, Костюковичский леспромхоз, ФанДОК и могилевский завод «Строммашина».

— Пользуясь отсутствием административной ответственности за незаконное использование платы за арендное жилье, «Могилевдрев», «БЗТДиА» и другие акционерные общества не перечисляли ее на спецсчета государственных органов. Выявлены факты расходования этих средств на собственные нужды ОАО, — сообщает КГК.

Еще установлено, что предприятия не проводили техобслуживание жилья, ремонты в соответствии с законодательством, а в ОАО «БЗТДиА» не обеспечена сохранность 9 жилых домов.