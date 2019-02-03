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Полуфинал конкурса комментаторов «Голос футбола-2019» пройдет 12 февраля
Федерация футбола совместно с нашим порталом продолжает поиск талантов для работы в эфире на матчах с белорусских футбольных арен. По итогам предварительного отбора в полуфинал проекта «Голос футбола-2019» пробилось 11 человек.
Пять из них квалифицировались в ½ напрямую, благодаря решению независимого жюри:
1. Павел Быков
2. Владислав Рудаков
3. Геннадий Соловей
4. Роман Толкачев
5. Сергей Фаминский
Еще полдесятка соискателей отправило в полуфинал народное голосование:
1. Владимир Куницкий
2. Илья Рокач
3. Илья Дышлевич
4. Сергей Мельник
5. Данил Дыдко
Кроме того, wildcard от организаторов конкурса получила Наталья Жук.
Полуфинал конкурса комментаторов «Голос футбола-2019» пройдет во вторник, 12 февраля, в столичном Доме футбола по адресу проспект Победителей 20/3. Начало — 12.00.
В ходе мероприятия претенденты не только примут участие в очередной стадии отбора, но и познакомятся со всеми участниками проекта.
Кроме того, соискателей ожидает небольшой мастер-класс по работе в эфире, детальный рассказ об организации интернет-трансляций АБФФ и диалог в формате «вопрос — ответ», в ходе которого можно будет уточнить любую интересную героям конкурса информацию.
Результаты полуфинала и подробности решающей стадии отбора в дальнейшем появятся на всех официальных платформах АБФФ, а также на портале TUT.BY.
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В ходе мероприятия претенденты не только примут участие в очередной стадии отбора, но и познакомятся со всеми участниками проекта.
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