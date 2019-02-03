Полуфинал конкурса комментаторов «Голос футбола-2019» пройдет 12 февраля

Федерация футбола совместно с нашим порталом продолжает поиск талантов для работы в эфире на матчах с белорусских футбольных арен. По итогам предварительного отбора в полуфинал проекта «Голос футбола-2019» пробилось 11 человек.





Пять из них квалифицировались в ½ напрямую, благодаря решению независимого жюри:

1. Павел Быков

2. Владислав Рудаков

3. Геннадий Соловей

4. Роман Толкачев

5. Сергей Фаминский

Еще полдесятка соискателей отправило в полуфинал народное голосование:

1. Владимир Куницкий

2. Илья Рокач

3. Илья Дышлевич

4. Сергей Мельник

5. Данил Дыдко

Кроме того, wildcard от организаторов конкурса получила Наталья Жук.

Полуфинал конкурса комментаторов «Голос футбола-2019» пройдет во вторник, 12 февраля, в столичном Доме футбола по адресу проспект Победителей 20/3. Начало — 12.00.

В ходе мероприятия претенденты не только примут участие в очередной стадии отбора, но и познакомятся со всеми участниками проекта.

Кроме того, соискателей ожидает небольшой мастер-класс по работе в эфире, детальный рассказ об организации интернет-трансляций АБФФ и диалог в формате «вопрос — ответ», в ходе которого можно будет уточнить любую интересную героям конкурса информацию.

Результаты полуфинала и подробности решающей стадии отбора в дальнейшем появятся на всех официальных платформах АБФФ, а также на портале TUT.BY.