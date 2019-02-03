Где самый дешевый бензин в Европе? Спойлер: Беларусь на 3-ем месте

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Самый дешевый бензин, по данным исследования, в Казахстане. В пересчете на российские рубли 1 литр 95-го бензина в Казахстане стоит 30,9 российского рубля (1,02 белорусского по актуальному курсу Нацбанка), в России его цена 45 российских рублей (1,48 белорусского), третье место заняла Беларусь (46,9 российского, или 1,54 белорусского). Далее следует Украина (72,1 российских рубля, или 2,37 белорусского). Об этом сообщает РИА Новости. Исследование провело РИА Рейтинг.

В странах Восточной Европы тоже относительно невысокие цены на топливо.

Самый дорогой бензин в Нидерландах, там он стоит 117,7 российских рубля за литр (3,87 белорусского). Следом идут Норвегия, Дания, Италия и Греция (там цены дороже 112 российских рублей за литр, или 3,68 белорусского).