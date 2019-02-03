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Где самый дешевый бензин в Европе? Спойлер: Беларусь на 3-ем месте
Самый дешевый бензин, по данным исследования, в Казахстане. В пересчете на российские рубли 1 литр 95-го бензина в Казахстане стоит 30,9 российского рубля (1,02 белорусского по актуальному курсу Нацбанка), в России его цена 45 российских рублей (1,48 белорусского), третье место заняла Беларусь (46,9 российского, или 1,54 белорусского). Далее следует Украина (72,1 российских рубля, или 2,37 белорусского). Об этом
В странах Восточной Европы тоже относительно невысокие цены на топливо.
Самый дорогой бензин в Нидерландах, там он стоит 117,7 российских рубля за литр (3,87 белорусского). Следом идут Норвегия, Дания, Италия и Греция (там цены дороже 112 российских рублей за литр, или 3,68 белорусского).
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В России бензин один из самых дешевых в Европе.
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