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Где самый дешевый бензин в Европе? Спойлер: Беларусь на 3-ем месте

04.02.2019 15:55 — Разное | Myfin  
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Где самый дешевый бензин в Европе? Спойлер: Беларусь на 3-ем месте
фото: Myfin.by

Самый дешевый бензин, по данным исследования, в Казахстане. В пересчете на российские рубли 1 литр 95-го бензина в Казахстане стоит 30,9 российского рубля (1,02 белорусского по актуальному курсу Нацбанка), в России его цена 45 российских рублей (1,48 белорусского), третье место заняла Беларусь (46,9 российского, или 1,54 белорусского). Далее следует Украина (72,1 российских рубля, или 2,37 белорусского). Об этом сообщает РИА Новости. Исследование провело РИА Рейтинг.

В странах  Восточной Европы тоже относительно невысокие цены на топливо.

Самый дорогой бензин в Нидерландах, там он стоит 117,7 российских рубля за литр (3,87 белорусского). Следом идут Норвегия, Дания, Италия и Греция (там цены дороже 112 российских рублей за литр, или 3,68 белорусского).

 
 
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В России бензин один из самых дешевых в Европе.
 
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