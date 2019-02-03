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Беларусов, которые хотели открыть литовский шенген в Бельгии, депортировали

04.02.2019 14:52 — Разное | KYKY  
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Беларусов, которые по литовской визе совершили первый въезд в Бельгию, депортировали, сообщает телеканал ОНТ. Они летели из Минска в Брюссель. 

Четыре беларуса прибыли в Бельгию. С собой у них было приглашение от футбольного клуба «Брюгге». Однако пограничники отказались его рассмотреть: нарушителей задержали сразу после того, как они покинули самолёт. Далее на специальном автомобиле для задержанных их доставили в изолятор временного содержания. Там они проведут трое суток – вместе с другими незаконными мигрантами. Формулировка их административного дела будет звучать так: «нарушение визового законодательства шенгенской зоны».

Один из задержанных, Станислав Суворов, делился случившимся: «Мы находимся в полицейском участке аэропорта Шарлеруа. У нас отобрали все документы и телефоны. Только у меня телефон оставили, потому что не заметили». Он также отметил: «Они нам там пытались объяснить, что первый въезд должен был быть в Литву, а только потом – в Бельгию. Мы объясняли, что в Бельгии мы на два дня, а затем полетим в Литву на более длительный срок».

Правило первого въезда – как на самом деле это работает

Так что насчёт обязательства пересекать первой границу той страны, представители которой вклеили визу в беларуский паспорт? Люди рассказывают разные истории о своих путешествиях, но правило остается правилом – и оно единственное. Согласно пятой статье Визового кодекса Шенгенского соглашения, выдавать визы может: 
•    государство, чья территория выступает единственным местом назначения;
•    если поездка включает несколько стран, – государство, территория которого выступает основным местом назначения с точки зрения продолжительности или цели пребывания;
•    если основное место назначения не может быть определено, – государство, через внешнюю границу которого будет происходить въезд на территорию шенгенской зоны.

Участники же этого происшествия полетели сразу в Бельгию, но получили визы в литовском посольстве. Следовательно, визовый кодекс они нарушили – формально. Но что если планы изменились за несколько часов до выезда, а на обратном пути они всё равно собирались в Литву? В специальном управлении Европейской комиссии дают такой комментарий: «Мы не можем это комментировать. Выдача виз, а также отказ во въезде является компетенцией государства-члена, поэтому мы предлагаем вам связаться непосредственно с бельгийскими/литовскими властями».

Таким образом, выдача виз и контроль за ними – это ответственность пограничников той страны, которые проверяют документы. А они могут быть как внимательными, так и невнимательными, как добрыми, так и раздражёнными. Это и объясняет существование разных историй о том, как у кого-то получилось въехать, а кого-то остановили на границе. 

История для беларусов закончилась вмешательством консула. Ведь первые люди, кому необходимо попросить позвонить в случае задержания, – это как раз консул и переводчик. Беларусы подписали бумаги, в них они согласились с нарушением. Командировка сорвалась, и все четверо из изолятора уехали обратно в аэропорт на рейс в Минск. Дело обошлось лишь неприятными воспоминаниями. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусов, которые по литовской визе совершили первый въезд в Бельгию, депортировали, сообщает телеканал ОНТ. Они летели из Минска в Брюссель.  Четыре беларуса...
 
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