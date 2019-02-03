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Автор учебника по биологии объяснил, зачем школьникам "полкурса червей", о которых говорил Лукашенко
Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
«Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви!» — сказал Александр Лукашенко. О том, сколько места в книге отведено червям и почему детям важно это знать, TUT.BY пояснила автор учебника по биологии за 8 класс Ирина Бедарик.
Учебник по биологии в этом году новый. Его автор — Ирина Бедарик, учитель биологии средней школы № 29 им В. В. Пименова из Витебска. Свой предмет Ирина Геннадьевна преподает уже 20 лет. Почему вдруг книга вызвала такой резонанс, ей объяснить сложно. Червей дети изучают меньше месяца.
— Материал 8 класса рассчитан на 70 часов: в книге 66 параграфов, семь из них о червях, — поясняет автор и педагог. — Книгу мы писали под программу, составленную Национальным институтом образования. Учебное пособие сделано так, чтобы дети понимали, как выглядят те или иные живые организмы и как знания о них применить на практике.
В параграфах авторы рассматривают три типа червей: плоские, круглые и кольчатые. Основной акцент, говорит собеседница, сделан на ознакомлении. Подробной информации, которая, например, нужна олимпиадникам, они старались не давать.
Утверждать, что черви для биологов — это такая же основа, как таблица умножения для математиков, педагог не берется. Но объясняет: данные животные — очень важное эволюционное звено.
— При изучении материала мы идем в эволюционном плане: от просто устроенных животных к сложно устроенным, — продолжает Ирина Бедарик. — Если без подробностей — начинаем с кишечнополостных, у которых есть только полость и разнообразные клетки. От них переходим к плоским червям — тут уже появляются ткани и органы. Дальше — круглые черви. У них более сложная пищеварительная система. У кольчатых — уже есть кровеносная система. За темой червей следует тема моллюсков, у которых уже есть сердце. Так мы поэтапно подводим детей к строению человека. Когда ребенок изучил все эти этапы, ему проще разобраться с анатомией.
По словам Ирины Бедарик, авторы старались максимально приблизить учебник к жизни. С червями или их яйцами человек, сам того не замечая, пересекается повсюду: грязные руки, домашние животные, деньги.
— Например, в параграфе про кольчатых червей мы затрагиваем вермикультивирование, которое сейчас очень распространено, — поясняет собеседница. — Это разведение червей в основном для сельского хозяйства. Продуктом их деятельности является биогумус, который улучшает состав почвы. А это повышает урожай.
Плоские черви, переходит педагог ко второму примеру, — в основном паразиты.
— Допустим, бычий цепень, — конкретизирует Ирина Бедарик. — Рассказывая о нем, мы объясняем, как правильно выбирать мясо на рынке. Говорим, что продукт должен быть сертифицирован. Ведь данные черви из мяса животного могут попасть в организм человека, жить тут до 20 лет и вредить нашему здоровью.
В теме червей много внимания авторы уделили гигиене.
— При этом мы не хотим напугать детей, — резюмирует педагог. — А хотим показать, как правильно вести себя в мире, где такое большое многообразие живых организмов.
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Автор учебника по биологии объяснил, зачем школьникам "полкурса червей", о которых говорил Лукашенко
Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY Все выходные страна обсуждала фразу про червей, которую на совещании о развитии...
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