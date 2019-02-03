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Предъявлено обвинение водителю Крайслера, совершившему ДТП за Весеей
04.02.2019 — Разное | Слуцк Город
Слуцким районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал десятилетний мальчик. Об этом
29 января 2019 года около 8 часов поступило сообщение о том, что автомобиль Chrysler на 339-ом километре автодороге Р-43 «РФ-Кричев-Ивацевичи» вблизи д. Весея съехал в кювет и столкнулся с придорожным деревом. В автомобиле находились 36-летний житель Слуцкого района и его 33-летняя знакомая, а также еще трое несовершеннолетних. В результате происшествия пострадал десятилетний племянник женщины. При госпитализации у ребенка диагностировали тяжкие телесные повреждения.
С учетом полученных сведений незамедлительно были организованы первоначальные следственные действия. Следователем с участием эксперта проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъят автомобиль.
Для установления фактических обстоятельств произошедшего Слуцким районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ст. 317 Уголовного кодекса).
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
К обвиняемому с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках уголовного дела по изъятым объектам и следам назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам управления ГКСЭ по Минской области.
Ранее SlutskGorod со ссылкой на очевидцев
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Слуцким районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал...
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