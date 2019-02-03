Предъявлено обвинение водителю Крайслера, совершившему ДТП за Весеей





Слуцким районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал десятилетний мальчик. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

29 января 2019 года около 8 часов поступило сообщение о том, что автомобиль Chrysler на 339-ом километре автодороге Р-43 «РФ-Кричев-Ивацевичи» вблизи д. Весея съехал в кювет и столкнулся с придорожным деревом. В автомобиле находились 36-летний житель Слуцкого района и его 33-летняя знакомая, а также еще трое несовершеннолетних. В результате происшествия пострадал десятилетний племянник женщины. При госпитализации у ребенка диагностировали тяжкие телесные повреждения.

С учетом полученных сведений незамедлительно были организованы первоначальные следственные действия. Следователем с участием эксперта проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъят автомобиль.

Для установления фактических обстоятельств произошедшего Слуцким районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ст. 317 Уголовного кодекса).

В ходе следственных и иных процессуальных действий с участниками происшествия и свидетелями установлено, что в момент ДТП за рулем находился владелец автомобиля, который накануне употреблял спиртные напитки. Мужчина ранее лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Страховое свидетельство на автомобиль и сертификат о прохождении техосмотра отсутствовали. Несовершеннолетние сын женщины и двое ее племянников перевозились на заднем сидении автомобиля с нарушениями.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К обвиняемому с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела по изъятым объектам и следам назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам управления ГКСЭ по Минской области.

Ранее SlutskGorod со ссылкой на очевидцев сообщал , что мужчина покинул место ДТП.



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