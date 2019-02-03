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Андрей Лесун назначен новым гендиректором Слуцкого КХП

04.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Андрей Лесун назначен новым гендиректором Слуцкого КХП

Лесун Андрей Анатольевич в установленном порядке согласован на должность руководителя Слуцкого комбината хлебопродуктов. 5 февраля новый генеральный директор будет представлен коллективу предприятия. Об этом в своём Twitter сообщил председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский. 

В 2017 году Андрей Лесун занимал должность гендиректора Слуцкого мясокомбината, до этого он работал заместителем председателя Слуцкого райисполкома по экономике.

Напомним, бывший директор Слуцкого КХП Андрей Жогло погиб в дорожно-транспортом происшествии. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Лесун Андрей Анатольевич согласован в установленном порядке на должность руководителя Слуцкого КХП. Об этом в своём Twitter сообщил председатель Слуцкого...
 
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