|
Андрей Лесун назначен новым гендиректором Слуцкого КХП
04.02.2019 — Разное | Слуцк Город
Лесун Андрей Анатольевич в установленном порядке согласован на должность руководителя Слуцкого комбината хлебопродуктов. 5 февраля новый генеральный директор будет представлен коллективу предприятия. Об этом в своём Twitter
В 2017 году Андрей Лесун занимал должность гендиректора Слуцкого мясокомбината, до этого он работал заместителем председателя Слуцкого райисполкома по экономике.
Напомним, бывший директор Слуцкого КХП Андрей Жогло
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лесун Андрей Анатольевич согласован в установленном порядке на должность руководителя Слуцкого КХП. Об этом в своём Twitter сообщил председатель Слуцкого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)