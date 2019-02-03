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В Слуцке задержали молодых людей, которые трижды «грабили» «Остров чистоты»
04.02.2019 — Разное | Слуцк Город
В Слуцке задержали молодых людей, которые трижды проникали в магазин «Остров чистоты» по улице Солигорская и похищали оттуда имущество. Об этом сайту SlutskGorod сообщил заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц.
На злоумышленников вышли при раскрытии другого преступления. В ходе его расследования было установлено, что молодые люди причастны к кражам из «Острова чистоты». Последняя кража из этого магазина произошла в ночь на 9 января, две другие - в конце 2018 года.
Таким образом, на счету «молодёжной» банды оказалось как минимум четыре факта.
Одним из задержанных оказался ранее не судимый нигде не работающий житель Слуцка 1997 года рождения. Второй - учащийся одной из местных школ 2003 года рождения, на данный момент парню не исполнилось и 16 лет.
Как пояснили в милиции, молодые люди создали в соцсети и вымышленную страничку и посредством её продавали похищенную продукцию.
Уголовные дела по данным фактам расследуются.
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В Слуцке задержали молодых людей, которые трижды проникали в магазин «Остров чистоты» по улице Солигорская и похищали оттуда имущество.
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