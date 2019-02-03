В социальной рекламе разрешат упоминать спонсоров

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На рассмотрении в правительстве сейчас находится проект закона "Об изменении законов по вопросам рекламы".

Об этом сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, передает БЕЛТА .

Проект закона содержит, в частности, разрешение на упоминание в социальной рекламе наименований, товарных знаков, эмблем или иной символики спонсоров мероприятий, организуемых государственными органами.

Гаврильчик уточнила, что речь идет лишь о таких сферах, как культура, физическая культура и спорт, охрана здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни, социальная защита населения.

Также рассматривается вопрос об упоминании лиц, оказавших содействие госорганам в производстве социальной рекламы.

Определение социальной рекламы в проекте скорректировано – перечень объектов рекламирования расширен.