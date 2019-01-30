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Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке

04.02.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке

Фото Елены АНАНИЧ.

Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке Деловую игру-дебаты на тему:»Становление белорусской государственности» провели в районной библиотеке

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