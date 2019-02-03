Превентивная борьба: снижение сахара в продуктах, как борьба с лишним весом





Пищевая промышленность, как мировая, так и белорусская в частности, развивается семимильными шагами. И на сегодняшний день белорусский рынок в количественном отношении насыщен на 100%. Всеобщая тенденция на здоровое питание заставляет огромное число производителей подстраиваться под тренды и адаптировать продукты питания под запрос потребителя. Вопрос питания становится намного осознанней и не последнюю роль в этом сыграла проблема ожирения.

Ожирением, в том числе детским, страдает более 1 млрд человек во всем мире. Людей с лишним весом преследуют различные болезни: от сахарного диабета до нарушения репродуктивной функции.

Глубокую обеспокоенность эта проблема вызывает у генеральной ассамблеи ООН. Генеральная ассамблея поддержала резолюцию «Здоровье населения мира и внешняя политика: здоровый мир благодаря улучшению питания». В резолюции содержится обращение к странам-членам ООН, в котором говорится об активизации усилий по улучшению состояния здоровья, питания и решению проблемы ожирения в мире.

Проблема лишнего веса напрямую связана с высоким содержанием сахара в современных продуктах питания. Тенденция по улучшению качества продуктов и состояния здоровья реализуется повсеместно. Федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер призвала производителей молочной промышленности улучшить состав питательных элементов в продуктах, которые ориентированные на детей и молодежь. А также снизить содержания сахара. В ближайшие 6 лет ожидается снижение содержания сахара в продуктах на 20%.

Снижение сахара в продуктах молочной промышленности, к примеру, в йогуртах с добавками, возможно только при снижении сахара в наполнителе для йогурта. Многие производители фруктово-ягодных наполнителей снижают содержание углеводного состава. Но не многие стремятся сделать состав продукта максимально простым.

Исследования показывают, что потребителям важно знать и понимать, какие ингредиенты в составе продукта. 60% людей часто или всегда читают состав перед покупкой. Потребитель предпочтет товар, ингредиенты которого ему известны. Исходя из того, что потребитель хочет видеть в составе знакомые, простые и натуральные продукты - производители стремятся переходить на clean label (чистая этикетка).

Clean Label –это международный термин, который обозначает новый принцип производства продуктов питания в наиболее развитых странах. Clean Label подразумевает, что продукт сделан из природных составляющих, отсутствуют компоненты искусственного происхождения, а описание продукта доступное и четкое. Белорусские компании также переходят на Clean Label. В частности белорусский производитель фруктово-ягодных наполнителей «БЕЛ-ОБСТ» идет в ногу с потребительскими запросами. Высокотехнологическое производство завода может изготовить наполнитель со сниженным содержанием сахара, заменить краситель натуральными соками без Е-кода, ароматизаторы - натуральными ароматизаторами и экстрактами.

Следите за своим питанием, становитесь осознанным потребителем и будьте здоровы.