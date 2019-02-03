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Дождались! Улицу Салтыкова-Щедрина в Бресте наконец-то приводят в порядок

04.02.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Есть такая. Она соединяет ул. Менжинского с бульваром Космонавтов, и является продолжением ул. Орджоникидзе. На большей части этой малоприметной улицы в прошлом году сделали масштабную реконструкцию, но мааааленький участочек остался почему-то не у дел.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63171.php

Дождались! Улицу Салтыкова-Щедрина в Бресте наконец-то приводят в порядок

Сколько раз о нём писали в СМИ, жаловались в соцсетях - и не счесть. Ситуация обострилась, когда перекрыли часть бульвара, и данная улица стала ещё более активно использоваться - как почти единственная возможность быстро попасть со стороны Менжинского на Орджоникидзе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63171.php

Дождались! Улицу Салтыкова-Щедрина в Бресте наконец-то приводят в порядок

И вот о чудо! Сегодня на месте некогда едва проходимого участка - новая утрамбованная дорога. Не асфальт, конечно, но уже хоть что-то! Один только вопрос - а раньше предусмотреть подобное было нельзя? Ведь понятно, что когда перекрывают где-то что-то население ищет варианты объезда. Грамотно разрулить ситуацию можно было с самого начала - привести этот участок в порядок и направить на него пути объезда. Впрочем, уже хорошо то, что имеем сейчас.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63171.php

Дождались! Улицу Салтыкова-Щедрина в Бресте наконец-то приводят в порядок

Кого благодарить за столь необходимый городу подарок к грядущему тысячелетию? К слову, дорожным службам придётся изрядно потрудиться, чтобы привести покрытие улиц города в порядок, и времени на это у них не так уж и много...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63171.php

Дождались! Улицу Салтыкова-Щедрина в Бресте наконец-то приводят в порядок

А это фотография участка улицы, сделанная буквально за несколько дней до того, как тут сделали подсыпку. Раньше тут можно было исключительно проползти. Там, впереди, где припаркованы автомобили - хороший асфальт.

 
 
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  Есть такая. Она соединяет ул. Менжинского с бульваром Космонавтов, и является продолжением ул. Орджоникидзе. На большей части этой малоприметной улицы в прошлом...
 
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