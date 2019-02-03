Минчан зовут ехать на работу на велосипеде 8 февраля

Всемирная зимняя акция «На работу на велосипеде зимой» пройдет 8 февраля, и белорусов зовут к ней присоединиться. Столичным участникам в этот день обещают бесплатный чай или кофе, рассказали в Минском велосипедном обществе.



Фото: из личного архива. Пиар-менеджер Минского велосипедного общества Татьяна Жарносек в день акции «На работу на велосипеде» в 2018 году.

Цель акции «На работу на велосипеде зимой» — напомнить о том, что велосипед может быть полноценным видом транспорта даже в холодное время года. В мире акция проводится уже в седьмой раз. В прошлом году Беларусь заняла 12-е место в мире по количеству участников среди всех стран.

Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на сайте и 8 февраля преодолеть путь на работу и с работы на велосипеде. Например, в Денвере (США) в этом году поступить так намерены более девятисот велосипедистов.

Участвовать в акции зовут всех белорусов — но у минчан есть небольшой бонус: в кофейне по адресу Машерова, 1 тех, кто приехал на велосипеде, угостят бесплатным кофе или чаем. Если на вынос, то только в свою кружку — акция с экологическим подтекстом, так что от одноразовых стаканов решили отказаться.

Кроме того, Минское велосипедное общество и Центр экологических решений в поддержку всемирной акции проводят конкурс фотографий о зимней езде по делам на велосипеде : публиковать фото в соцсетях с тематическими хештегами можно по 10 февраля.