ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчан зовут ехать на работу на велосипеде 8 февраля

04.02.2019 18:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Всемирная зимняя акция «На работу на велосипеде зимой» пройдет 8 февраля, и белорусов зовут к ней присоединиться. Столичным участникам в этот день обещают бесплатный чай или кофе, рассказали в Минском велосипедном обществе.


Фото: из личного архива. Пиар-менеджер Минского велосипедного общества Татьяна Жарносек в день акции «На работу на велосипеде» в 2018 году.

Цель акции «На работу на велосипеде зимой» — напомнить о том, что велосипед может быть полноценным видом транспорта даже в холодное время года. В мире акция проводится уже в седьмой раз. В прошлом году Беларусь заняла 12-е место в мире по количеству участников среди всех стран.

Как ездить на велосипеде зимой

Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на сайте и 8 февраля преодолеть путь на работу и с работы на велосипеде. Например, в Денвере (США) в этом году поступить так намерены более девятисот велосипедистов.

Участвовать в акции зовут всех белорусов — но у минчан есть небольшой бонус: в кофейне по адресу Машерова, 1 тех, кто приехал на велосипеде, угостят бесплатным кофе или чаем. Если на вынос, то только в свою кружку — акция с экологическим подтекстом, так что от одноразовых стаканов решили отказаться.

Кроме того, Минское велосипедное общество и Центр экологических решений в поддержку всемирной акции проводят конкурс фотографий о зимней езде по делам на велосипеде: публиковать фото в соцсетях с тематическими хештегами можно по 10 февраля.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 февраля пройдет всемирная зимняя акция «На работу на велосипеде зимой»
 
Новости дня
Новости разные
 
Шишки будущего: как в Беларуси восстанавливают леса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика