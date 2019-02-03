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Минчан зовут ехать на работу на велосипеде 8 февраля
Всемирная зимняя акция «На работу на велосипеде зимой» пройдет 8 февраля, и белорусов зовут к ней присоединиться. Столичным участникам в этот день обещают бесплатный чай или кофе,
Цель акции «На работу на велосипеде зимой» — напомнить о том, что велосипед может быть полноценным видом транспорта даже в холодное время года. В мире акция проводится уже в седьмой раз. В прошлом году Беларусь заняла 12-е место в мире по количеству участников среди всех стран.
Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на
Участвовать в акции зовут всех белорусов — но у минчан есть небольшой бонус: в кофейне по адресу Машерова, 1 тех, кто приехал на велосипеде, угостят бесплатным кофе или чаем. Если на вынос, то только в свою кружку — акция с экологическим подтекстом, так что от одноразовых стаканов решили отказаться.
Кроме того, Минское велосипедное общество и Центр экологических решений в поддержку всемирной акции проводят
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8 февраля пройдет всемирная зимняя акция «На работу на велосипеде зимой»
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