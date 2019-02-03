Белорусские «тунеядцы» получат «полные» жировки не в феврале, а в марте

Как стало известно, правительство решило перенести сроки утверждения местными органами власти списков трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, пишет БЕЛТА . Принято решение дополнительно проинформировать граждан о включении их в данные списки.

Напомним, ранее было определено, что в феврале гражданам, которые попали под действие декрета по содействию занятости населению и при этом имеют в собственности квартиры, придут «потяжелевшие» жировки. «Тунеядцы» должны были начать оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. Однако данный срок перенесен на март 2019 года.

«Те, кто попал в списки, будут дополнительно проинформированы об этом через жировки. При этом начисление платы за услугу горячего водоснабжения по полному тарифу за январь 2019 года произведено не будет», – пояснили в Министерстве труда и соцзащиты.

Те, кто попал в базу и не сможет подтвердить свою занятость или наличие трудной жизненной ситуации, в марте получат жировки с платежами за горячую воду по полным тарифам. При этом за январь также пересчитают платежи по экономически обоснованным тарифам, а сумму перерасчета включат в жировку за февраль.

Отметим, что по предварительным данным в базу включены около 500 тыс. человек, списки уточняются. Также планируется, что с 1 октября 2019 года «тунеядцы», имеющие в собственности жилье, будут оплачивать по полным тарифам не только горячую воду, но газоснабжение и теплоснабжение.