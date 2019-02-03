ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«До 1250 рублей в школе для иностранцев». Топ вакансий для учителей с зарплатами выше 700 рублей

04.02.2019 18:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Зарплаты белорусских учителей уже вывели на приемлемый уровень, остальное в руках самих педагогов, заявил накануне Александр Лукашенко. «Учитель у нас уже за 900 рублей получает в среднем», — сообщил президент. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии с высоким заработком сейчас предлагают специалистам.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Вакансии от 960 рублей

В общереспубликанском банке вакансий самую высокую зарплату — до 1250 рублей — предлагают учителю (специализация не указана) в минской школе для иностранцев — Qsi International School. Здесь опубликовано три вакансии, разбежка в зарплате — от 960 до 1250 рублей. Будущий сотрудник учреждения должен быть носителем английского языка и иметь опыт работы в международных школах «QSI».

Учитель английского языка требуется в частный центр образования для детей «Инновация». Специалист будет вести уроки, готовить учеников к олимпиадам и конкурсам и заниматься бумажной работой. Требуемый опыт работы 3−6 лет, указанная зарплата — от 1000 рублей на руки.

Проект, который объединяет репетиторов и учеников, ищет преподавателя английского и преподавателя математики. Указанная зарплата — от 1000 рублей, при условии, что учитель берет не менее 10 учеников в месяц.

Большое количество предложений касается учителей английского языка, которые готовы преподавать в международных онлайн-школах. Например, здесь предлагают зарплату от 1200 рублей, здесь — до 1500 долларов на руки. Также в онлайн-школу требуется преподаватель для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Будущему сотруднику будут платить до 1550 рублей на руки.

Вакансии от 700 рублей

Сеть языковых школ «iSpeak» также находится в поиске педагогов. В компании открыто три вакансии для преподавателей английского, немецкого и польского с зарплатой от 500 до 1500 рублей до вычета налогов. Компания «Лингва Практика» ищет преподавателя английского языка — с зарплатой от 400 до 1 500 рублей на руки.

Учитель начальных классов требуется в среднюю школу Минска, указанная зарплата — от 700 рублей. В другую минскую среднюю школу ищут учителя английского языка с зарплатой от 650 до 700 рублей — у специалиста должен быть опыт не менее 6 лет и первая/высшая категория.

Также частный детский сад приглашает преподавателя английского языка для работы с дошкольниками до 4 лет. Здесь зарплата от 700 до 1 000 рублей на руки.

Учителя английского ищет языковая школа «Панда Инглиш Скул». Здесь приглашают педагогов английского языка, заинтересованных в работе со взрослыми студентами разных уровней и/или детьми 4−17 лет. Зарплата — от 600 до 1300 рублей на руки. ​​​​​​Преподаватель английского требуется в школу корпоративного изучения языка «Headway», указанная зарплата — от 600 до 1000 долларов до вычета налогов.

Учитель математики требуется в компанию «Астонио» — специалисту предлагают разрабатывать обучающие материалы и тесты. Здесь будущему работнику предлагают от 500 до 800 рублей. Также опубликована вакансия для учителя по математике в онлайн-школе World Of Math, указанная зарплата от 500 до 2 000 рублей до вычета налогов.

Также учителям предлагают делать студенческие работы — например, здесь размещена вакансия автора работ по социально-гуманитарным дисциплинам (психология, история, социология, философия, искусствоведение и др.). Специалисту обещают платить от 1000 рублей на руки.

Читайте также
Президент: «Учитель за 900 рублей получает в среднем». Как заработки отличаются по регионам?
«Хватает на питание без изысков». Бюджетники рассказывают о своих доходах и поиске работы
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии с высоким заработком предлагают белорусским учителям.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские «тунеядцы» получат «полные» жировки не в феврале, а в марте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика