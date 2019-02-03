«До 1250 рублей в школе для иностранцев». Топ вакансий для учителей с зарплатами выше 700 рублей

Зарплаты белорусских учителей уже вывели на приемлемый уровень, остальное в руках самих педагогов, заявил накануне Александр Лукашенко. «Учитель у нас уже за 900 рублей получает в среднем», — сообщил президент. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии с высоким заработком сейчас предлагают специалистам.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Вакансии от 960 рублей

В общереспубликанском банке вакансий самую высокую зарплату — до 1250 рублей — предлагают учителю (специализация не указана) в минской школе для иностранцев — Qsi International School. Здесь опубликовано три вакансии, разбежка в зарплате — от 960 до 1250 рублей. Будущий сотрудник учреждения должен быть носителем английского языка и иметь опыт работы в международных школах «QSI».

Учитель английского языка требуется в частный центр образования для детей «Инновация». Специалист будет вести уроки, готовить учеников к олимпиадам и конкурсам и заниматься бумажной работой. Требуемый опыт работы 3−6 лет, указанная зарплата — от 1000 рублей на руки.

Проект, который объединяет репетиторов и учеников, ищет преподавателя английского и преподавателя математики . Указанная зарплата — от 1000 рублей, при условии, что учитель берет не менее 10 учеников в месяц.

Большое количество предложений касается учителей английского языка, которые готовы преподавать в международных онлайн-школах. Например, здесь предлагают зарплату от 1200 рублей, здесь — до 1500 долларов на руки. Также в онлайн-школу требуется преподаватель для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Будущему сотруднику будут платить до 1550 рублей на руки.

Вакансии от 700 рублей

Сеть языковых школ «iSpeak» также находится в поиске педагогов. В компании открыто три вакансии для преподавателей английского , немецкого и польского с зарплатой от 500 до 1500 рублей до вычета налогов. Компания «Лингва Практика» ищет преподавателя английского языка — с зарплатой от 400 до 1 500 рублей на руки.

Учитель начальных классов требуется в среднюю школу Минска, указанная зарплата — от 700 рублей. В другую минскую среднюю школу ищут учителя английского языка с зарплатой от 650 до 700 рублей — у специалиста должен быть опыт не менее 6 лет и первая/высшая категория.

Также частный детский сад приглашает преподавателя английского языка для работы с дошкольниками до 4 лет. Здесь зарплата от 700 до 1 000 рублей на руки.

Учителя английского ищет языковая школа «Панда Инглиш Скул». Здесь приглашают педагогов английского языка, заинтересованных в работе со взрослыми студентами разных уровней и/или детьми 4−17 лет. Зарплата — от 600 до 1300 рублей на руки. ​​​​​​Преподаватель английского требуется в школу корпоративного изучения языка «Headway», указанная зарплата — от 600 до 1000 долларов до вычета налогов.

Учитель математики требуется в компанию «Астонио» — специалисту предлагают разрабатывать обучающие материалы и тесты. Здесь будущему работнику предлагают от 500 до 800 рублей. Также опубликована вакансия для учителя по математике в онлайн-школе World Of Math, указанная зарплата от 500 до 2 000 рублей до вычета налогов.

Также учителям предлагают делать студенческие работы — например, здесь размещена вакансия автора работ по социально-гуманитарным дисциплинам (психология, история, социология, философия, искусствоведение и др.). Специалисту обещают платить от 1000 рублей на руки.

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