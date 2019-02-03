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Топ-10 музыкальных композиций, которые ученые рекомендуют для снятия стресса

04.02.2019 18:25 — Разное | Ежедневник  
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Топ-10 музыкальных композиций, которые ученые рекомендуют для снятия стресса

фото: firestock.ru

Эффективность звуковых методов лечения депрессии и тревожности давно доказана. Теперь неврологи из Великобритании определили, какие мелодии особенно расслабляюще действуют на современного человека.

Участники эксперимента решали головоломки на время. Напряженная умственная деятельность вызывала  определенный уровень стресса, для снятия которого участники слушали разные композиции, в то время как исследователи измеряли активность мозга, а также физиологическое состояние — сердечный ритм, кровяное давление и скорость дыхания.

По словам доктора Дэвида Льюиса-Ходжсона из Mindlab International, который проводил исследование, первая мелодия из приведенного ниже плейлиста обеспечивает набольшее расслабление.

Так, прослушивание композиции «Невесомость» приводило к 65-процентному снижению общего беспокойства участников и 35-процентному уменьшению обычных физиологических признаков усталости. Существует также 10-часовая версия «Невесомости», если вам требуется более продолжительное прослушивание.

Композиция помогает замедлить сердечный ритм слушателя, снизить артериальное давление и уровень гормона стресса кортизола. Кстати, именно поэтому «Невесомость» не стоит слушать за рулем – она действительно расслабляет и повышает сонливость.

А вот полный плейлист:

10. «We Can Fly», Rue du Soleil (Café Del Mar)

9. «Canzonetta Sull’aria», Моцарт

8. «Someone Like You», Adele

7. «Pure Shores», All Saints

6. «Please Don’t Go», Barcelona

5. «Strawberry Swing», Coldplay

4. «Watermark», Enya

3. «Mellomaniac (Chill Out Mix)», DJ Shah

2. «Electra», Airstream

1. «Weightless», Marconi Union

INC

 
 
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Эффективность звуковых методов лечения депрессии и тревожности давно доказана. Теперь неврологи из Великобритании определили, какие мелодии особенно...
 
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