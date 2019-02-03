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На Минщине правоохранители обнаружили «фабрику» по производству марихуаны

04.02.2019 18:50 — Разное | Аргументы и факты  
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На Минщине правоохранители обнаружили «фабрику» по производству марихуаны
УВД Витебского облисполкома

Как стало известно, несколько человек попали в поле зрения витебских правоохранителей по подозрению в выращивании конопли и сбыте марихуаны. В ходе расследования предположения оперативников подтвердились.

На Минщине правоохранители обнаружили «фабрику» по производству марихуаны Что делают с мозгом алкоголь и наркотики?

По информации УВД Витебского облисполкома, крупное производство наркотического средства было обнаружено в поселке в Минской области. В коттедже с зарешеченными окнами, площадью около 200 м² была организована настоящая «фабрика».

Только горшочных растений, находящихся в различных фазах роста, насчитывалось несколько сотен. Кроме того, здесь располагались готовый к реализации продукт, а также теплицы и все необходимое оборудование для «производства».

Фигуранты дела задержаны. В УВД отмечают, что выявленное производство наркотиков – крупнейшее в Беларуси за последние годы.

 
 
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Выявленное производство – крупнейшее на территории Беларуси за последние годы.
 
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