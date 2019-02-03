На Минщине правоохранители обнаружили «фабрику» по производству марихуаны

Как стало известно, несколько человек попали в поле зрения витебских правоохранителей по подозрению в выращивании конопли и сбыте марихуаны. В ходе расследования предположения оперативников подтвердились.

По информации УВД Витебского облисполкома, крупное производство наркотического средства было обнаружено в поселке в Минской области. В коттедже с зарешеченными окнами, площадью около 200 м² была организована настоящая «фабрика».

Только горшочных растений, находящихся в различных фазах роста, насчитывалось несколько сотен. Кроме того, здесь располагались готовый к реализации продукт, а также теплицы и все необходимое оборудование для «производства».

Фигуранты дела задержаны. В УВД отмечают, что выявленное производство наркотиков – крупнейшее в Беларуси за последние годы.