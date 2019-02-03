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Внешнеполитический обзор по итогам 2018 года опубликовал МИД Беларуси

04.02.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь за 2018 год увеличила экспорт и укрепила сотрудничество с рядом стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерство иностранных дел опубликовало ежегодный обзор итогов внешней политики нашей страны.

Этот подробный отчет занимает несколько десятков страниц. Если кратко, в 2018-м ситуация в мире была не из простых. Локальные конфликты, торговые войны, санкции, возвращение к гонке вооружений спокойствия не добавили. Нашей стране удавалось лавировать в этой сложной ситуации.

Внешнеполитический обзор по итогам 2018 года опубликовал МИД Беларуси

Более того, Беларусь выступала за стабильность во всем европейским регионе. Так, в 2018 в Минске впервые прошли крупные международные встречи – заседание основной группы Мюнхенской конференции и конференция под эгидой ОБСЕ по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху. В нашей столице продолжились переговоры контактной группы по Украине.

Вместе с тем Беларусь развивала экономический диалог. Наш экспорт превысил 33 миллиарда долларов. Больше всего товаров Беларусь поставила в страны ЕАЭС, на втором месте – в Европейский союз. Стратегическим партнером остается Россия. Но многовекторность внешней политики никто не отменял. В 2018 году Беларусь подписала 166 международных документов. Самый большой портфель соглашений – со странами СНГ и Грузией.

Внешнеполитический обзор по итогам 2018 года опубликовал МИД Беларуси

Также 4 февраля в белорусском МИДе прокомментировали ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. О выходе из него заявляли Соединенные Штаты Америки. В нашем внешнеполитическом ведомстве считают, что по обе стороны Атлантики как никогда важно предпринять усилия по возобновлению и укреплению доверия.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь за 2018 год увеличила экспорт и укрепила сотрудничество с рядом стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерство...
 
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