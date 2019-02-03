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Новости экономики за 04.02.2019

04.02.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Что повлияло на восстановление строительной отрасли страны, во что инвестирует Белорусская железная дорога, и с помощью каких финансовых инструментов Нацбанк страны будет контролировать уровень ставок банков? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

НАДЗОР ЗА УРОВНЕМ СТАВОК

Расчетная величина стандартного риска. Это новый критерий, который вводит Национальный банк страны для надзора за ставками банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 04.02.2019

К финансовым учреждениям, которые реализуют бизнес-модели с повышенным риском, будут применять соответствующие регуляторные требования. Это и достаточность капитала, и формирование специальных резервов на покрытие возможных убытков.

Уже с февраля Нацбанк начнет определять расчетную величину стандартного риска  по шести финансовым инструментам в национальной валюте – это и вклады и кредиты – и публиковать на своем сайте не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала месяца их применения.

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Новости Беларуси. Что повлияло на восстановление строительной отрасли страны, во что инвестирует Белорусская железная дорога, и с помощью каких финансовых...
 
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