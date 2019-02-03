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Более полумиллиарда рублей инвестирует Белорусская железная дорога в свою деятельность в 2019 году

04.02.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более полумиллиарда рублей инвестирует Белорусская железная дорога в свою деятельность в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пассажиры почувствуют на себе экономические преобразования в отрасли?

Более полумиллиарда рублей инвестирует Белорусская железная дорога в свою деятельность в 2019 году

Во-первых, это комфорт. Закупят дополнительно 30 пассажирских вагонов. Во-вторых, цены. Мы все хотим высокого уровня услуг и при этом гибкие тарифные условия. И, наконец, это новые маршруты. Будет продолжено сотрудничество с железнодорожными администрациями стран СНГ и Балтии, Евросоюза в части расширения географии маршрутных направлений в пассажирском движении. Часть средств направят на создание условий доступности для лиц с ограниченными возможностями передвижения.

Больше новостей экономики за 04.02.2019 читайте здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Более полумиллиарда рублей инвестирует Белорусская железная дорога в свою деятельность в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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