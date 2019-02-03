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В Беларуси растёт спрос на отделочные стройматериалы

04.02.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В стране растет спрос на отделочные стройматериалы. Аналитики объясняют увеличение спроса восстановлением строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси растёт спрос на отделочные стройматериалы

Судите сами: банки охотнее кредитуют проекты по строительству жилья, из госбюджета выделяют средства на поддержку нуждающихся, госзастройщики увеличили портфель заказов, а строительные компании расширили перечень реализуемых проектов.

Поддержка банками покупателей новостроек позволила строительным компаниям, прежде всего крупным, увеличить количество сделок по продаже квартир. Это, в свою очередь, позитивно сказалось на спросе на отделочные стройматериалы.

Больше новостей экономики за 04.02.2019 читайте здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В стране растет спрос на отделочные стройматериалы. Аналитики объясняют увеличение спроса восстановлением строительной отрасли, сообщили в...
 
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