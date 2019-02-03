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Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

04.02.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Определены и актуальные задачи для пограничного ведомства. Необходимо увеличить штатную численность на рубежах и продолжить работу по созданию новых подразделений.

Вместе с тем продолжится оптимизация процедур. Отдельные функции могут взять на себя таможенники.

Особое внимание – эффективности работы пограничников в преддверии II Европейских игр. С одной стороны, большой наплыв гостей не должен сказаться на безопасности. С другой – нужно обеспечить комфорт пересечения границы туристам, болельщикам и спортсменам. За 2018 год поток пассажиров и транспорта через границу увеличился.

Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит тему.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Екатерина Жилянина, СТВ:
Решение на охрану границы Президент утверждает каждый год. Собственно, сама процедура традиционная. И по понятным причинам достаточно закрытая. То есть большая часть информации, которую обсуждают за этими дверями, скрыта от посторонних глаз и ушей. Речь о национальной безопасности.

И все же по публичной части выступления участников встречи мы можем подвести некоторые итоги работы пограничной службы и уловить тенденции, актуальные для 2019-го.

Итак, встреча проходит в узком составе. Обсуждение весьма конкретно: точечно по самым важным аспектам в работе пограничного ведомства.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Год назад Президент определил основные направления, их реализацию подкрепили законодательно. Один из намеченных векторов – оптимизация: дублирующие функции, лишние штабные единицы. А некоторые задачи и вовсе могут выполнять таможенники. Процедура пограничного контроля таким образом становится рациональной.

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Работа будет продолжена. Эффективность такой меры подтвердила практика. Козловичи – один из пунктов пропуска, где новый порядок уже используют. Именно здесь проводили эксперимент еще в 2017-м. По итогам время ожидания одной фуры сократилось в среднем на треть.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Александр Войтеховский, начальник таможенного поста «Козловичи»:
Нововведения призваны сократить время пребывания транспортных средств в пункте пропуска. И, как минимум, необходимости переходить от сотрудника таможенного органа для прохождения пограничного контроля на сегодняшний момент у водителей не будет.

На качестве контроля переданные функции не сказываются никоим образом. Контроль осуществляется таможенными органами, теми же силами.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

То есть фактически на плечи таможни легла всего лишь проверка документов и страховки. За январь через самые крупные ворота ЕАЭС проехали 39 тысяч фур, тогда как в 2018 году – на 1,5 тысячи меньше.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Заметили для себя, что стало удобнее, что не надо лишних телодвижений, куда-то бегать с документами.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Это удобно: всё в одном месте сразу оформляешь.

Оптимизация – это о том, чтобы отсечь лишнее. Но ни в коем случае не допустить качественный спад. Напротив. Качество нужно постоянно повышать. Дело в том, что обстановка на границе не становится спокойнее.

Вот реальный пример. Это оперативное видео пограничного комитета. Граждане Ирака пытаются попасть в Евросоюз.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

В январе в такой же ситуации задержаны граждане Конго, Нигерии, и Пакистана. А жительницу Туркменистана и вовсе пытались провезти через границу в хозяйственной сумке.

Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу, находясь в сумке в багажнике авто

За попытку незаконно пресечь границу в 2018-м задержаны 457 человек. Причем существенно вырос поток мигрантов с востока на запад. Только вдумайтесь – более чем на 57 %.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Еще один стоящий нашего внимания факт. Генпрокурор Украины недавно рассказал о нелегальном обороте оружия в своей стране: на руках – от 3 до 5 миллионов стволов: гранатометы, мины, взрывчатка – всё это в избытке в соседней стране, ведь идет вооруженный конфликт. Значит, для нас есть потенциальная опасность. Отсюда и решение – увеличить численность людей на границе. Тех, кто, собственно, несет службу на наших рубежах, кто задерживает нарушителей и блюдет безопасность.

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Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Продолжат совершенствовать вооружение, техническое оснащение. Одна из самых современных и молодых застав на нашем западном направлении – «Молодечненская» в Островецком районе. Близость строящейся АЭС и почти 20 километров белорусско-литовской границы.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Евгений Павловский, комендант пограничной комендатуры «Гудогай» Сморгонской пограничной группы:
Государственная граница на участке пограничной заставы «Молодечненская» оснащена новейшими техническими средствами охраны государственной границы: такими как волоконно-оптическая сигнализационная система «Ворон», интегрированная с системой видеонаблюдения. Это позволяет не только своевременно выявить попытку нарушения границы, но и пресечь – выполнить основную задачу, которая перед нами стоит – это надежная охрана государственной границы Республики Беларусь.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Однако особенность пограничной службы в том, что как бы не совершенствовали искусственный интеллект, на месте отсидеться все равно не выйдет. Ничто не заменит боеспособную бригаду, способную выехать, задержать и обезвредить. В течение трех-четырех минут бойцы уже в машине, в деле задержания преступников счет идет на секунды. А отсюда еще один вектор – маневренные группы. С боевой подготовкой. Продолжится их комплектация, прежде всего – на южном рубеже.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Охрана границы – вопрос национальной безопасности. Но как ни один другой интегрирован в международную повестку дня. С одной стороны, это взаимодействие с партнерами, соседями – в рамках пресечения преступности. С другой, комфорт для законопослушных граждан.

В 2018 году Президент посещал заставы, общался с пограничниками. И тогда прямо на месте давал поручения.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Сегодня попросил доложить, выполнены ли они. Проработали ли те вопросы, которые требовали всестороннего анализа и изучения. Дожили об итогах. Все задачи выполнены. Готовы выполнить и новые, сегодняшние.

Кто и как охраняет границы Беларуси. Большой репортаж с погранзаставы «Дивин»

В последние годы этот показатель вырос примерно в четыре раза. И, он вполне соотносим с цифрами, точнее с результатами, которые демонтируют российские пограничники, при том, что периметр и количество соседствующих стран существенно отличается.

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси и определил задачи для погранведомства

В общем, Беларусь по-прежнему готова обеспечивать внутреннюю безопасность и выполнять свой долг перед партнерами, оставаясь надежным щитом для преступных потоков с востока на запад и с запада на восток. В то же время поддерживать имидж гостеприимной страны, открытой для посещения.
 
 
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Новости Беларуси. Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Определены и актуальные...
 
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