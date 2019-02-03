Польшу обвиняют в попытке отравить Европу









Еще 7 тонн разошлись по польским магазинам.





Напомним, ранее польский телеканал TVN24 сообщил о нелегальной скотобойне на территории Польши, где забивали больных коров. Масштабные нарушения в раскрыли тележурналисты — в конце прошлого года сняли скрытой камерой коров, которые не в состоянии передвигаться самостоятельно: их, доставленных на бойню, тянут лебедкой из машины на веревке, привязанной к рогам или за ноги. В сюжете прозвучало, что забой производится тайно, по ночам, при отсутствии ветеринарного контроля, и для маскировки плохого качества говядины рабочие вырезают из туш опухоли и пролежни. Утверждалось, что на мясо мог попасть даже павший скот, а это способно создать угрозу здоровью и даже жизни потребителей.





В Польше разразился скандал: всплыли массовые нарушения в системе забоя скота и ветконтроля, в результате которых на рынок ЕС попадала говядина, полученная от больных коров.





В частности, французский министр сельского хозяйства Дидье Гийом сообщил, что во Францию завезли 795 килограммов мяса с нелегальной скотобойни в Польше."Это ужасное мошенничество - финансовое, санитарное", - сказал он в эфире телеканала CNews, отметив, что некачественная говядина попала на девять французских предприятий.





Тем временем министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский назвал случившееся "единичным случаем", но добавил, что проверки будут проведены на всех скотобойнях страны. Оппозиция, в свою очередь, опасается серьезных последствий для польской экономики: "Доверие потребителей к польской говядине подорвано. Так же, как и доверие международных партнеров, которые импортируют польскую говядину в свои страны", - заявил Томаш Цимошевич, представляющий Гражданскую платформу Республики Польша.





передает Euronews. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витянис Андрюкайтис заявил, что в ближайшее время группа европейских инспекторов посетит бойню в Мазовецком воеводстве, где было снято скандальное видео. Он призвал польские власти обеспечить соблюдение европейских стандартов, учитывая, что Польша - один из крупнейших экспортеров мяса в Европе,Euronews.





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