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Коммунальщики отсудили большой зал в офисе БНФ
Государственное предприятие выиграло суд у Минской областной организации Общественного объединения БНФ "Адраджэнне".
Вход в офис БНФ / narodny.org
Экономический суд Минска удовлетворил иск коммунальщиков, которые хотели расторгнуть договор аренды, и постановил выселить бэнээфовцев из зала офиса БНФ, сообщает
Ранее экономический суд отказал в удовлетворении таких же исков против Минской городской и Минской областной организации Партии БНФ, а также всей Партии БНФ. Партия успела оплатить долги по аренде до суда.
Минская областная организация ОО БНФ "Адраджэнне" занимает сейчас половину главного зала центрального офиса. Расторжение договора аренды приведет к тому, что в офисе БНФ не смогут проходить концерты и выставки — обычно их проводили как раз в самом большом зале офиса.
Руководство ОО БНФ "Адраджэнне" планирует обжаловать постановление суда после получения мотивационной части решения,
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Государственное предприятие выиграло суд у Минской областной организации Общественного объединения БНФ "Адраджэнне".
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