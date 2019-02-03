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Коммунальщики отсудили большой зал в офисе БНФ

04.02.2019 19:36 — Разное | Партизан  
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Государственное предприятие выиграло суд у Минской областной организации Общественного объединения БНФ "Адраджэнне".


Вход в офис БНФ / narodny.org

Экономический суд Минска удовлетворил иск коммунальщиков, которые хотели расторгнуть договор аренды, и постановил выселить бэнээфовцев из зала офиса БНФ, сообщает сайт партии.

Ранее экономический суд отказал в удовлетворении таких же исков против Минской городской и Минской областной организации Партии БНФ, а также всей Партии БНФ. Партия успела оплатить долги по аренде до суда.

Минская областная организация ОО БНФ "Адраджэнне" занимает сейчас половину главного зала центрального офиса. Расторжение договора аренды приведет к тому, что в офисе БНФ не смогут проходить концерты и выставки — обычно их проводили как раз в самом большом зале офиса.

Руководство ОО БНФ "Адраджэнне" планирует обжаловать постановление суда после получения мотивационной части решения, пишет euroradio.fm


 
Теги: Минск
 
 
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Государственное предприятие выиграло суд у Минской областной организации Общественного объединения БНФ "Адраджэнне".
 
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