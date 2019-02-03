Коммунальщики отсудили большой зал в офисе БНФ





Вход в офис БНФ / narodny.org





сайт партии . Экономический суд Минска удовлетворил иск коммунальщиков, которые хотели расторгнуть договор аренды, и постановил выселить бэнээфовцев из зала офиса БНФ, сообщает





Ранее экономический суд отказал в удовлетворении таких же исков против Минской городской и Минской областной организации Партии БНФ, а также всей Партии БНФ. Партия успела оплатить долги по аренде до суда.





Минская областная организация ОО БНФ "Адраджэнне" занимает сейчас половину главного зала центрального офиса. Расторжение договора аренды приведет к тому, что в офисе БНФ не смогут проходить концерты и выставки — обычно их проводили как раз в самом большом зале офиса.





пишет euroradio.fm Руководство ОО БНФ "Адраджэнне" планирует обжаловать постановление суда после получения мотивационной части решения,euroradio.fm



