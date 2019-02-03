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Мнения брестчан о школьном факультативе «Основы семейной жизни»: «Ученики лучше научат учителей»

04.02.2019 19:22 — Разное | Партизан  
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«БГ» спросила жителей Бреста, нужен ли детям в школе такой предмет, как «Основы семейной жизни», что на нем надо изучать и кто его должен вести.


Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ


Сергей, студент-медик:

– Школьники должны быть готовы к семейной жизни, поэтому, думаю, для них это будет не лишним. На факультативы, кому интересно, тот будет ходить. А кому не интересно, будет этого избегать. Но в любом случае, рано или поздно он заведет семью и будет изучать, потому что тогда это будет ему интересно. Заставлять, конечно, не нужно. На этих занятиях должны учить, как строить отношения в семье. Есть же разные пути. Есть авторитетный, когда во главе один член семьи и все строится вокруг него. А есть более демократичный. Пусть школьники изучают демократию в семье. Кто мог бы преподавать? Трудовик (смеется). Думаю, что психолог. Он больше заточен под такие вопросы, чем математик или физик.
Надежда, пенсионерка:

– Может, и стоит подсказать школьникам. Посещение должно быть по желанию. Сейчас такая молодежь… не умеет друг к другу подстраиваться, понимаете? Я считаю, что в жизни это самое главное. Каждый хочет свою линию гнуть, что он главный. Научить не быть эгоистом – это самое важное и в жизни, и в семье, и вообще. Я думаю, такие занятия мог бы вести психолог. Можно и духовенство на какие-то уроки пригласить, потому что когда люди духовно выше, то и в семье все лучше.
Валентина, бухгалтер:

– Сначала нужно обучить учителей этому предмету. А потом, я так думаю: ученики лучше научат учителей, чем учителя. Я не вижу, кто бы мог вести такой факультатив. Специалистов таких нет, поэтому и смысла в таких занятиях тоже нет.
Кирилл, инженер:

– Такой предмет в школе нужен, если там будут что-то толковое рассказывать. Лучше учиться хорошо и карьеру построить, а не семьей в 18 лет озаботиться. К тому же, слишком много сейчас мнений, что правильно, а что нет. Если копнуть куда-нибудь глубже в религию, там будет одно. По большей части сейчас другое. Не понятно, что взять за истину. Каждый в итоге приходит к своему сам. Можно человеку рассказывать одно, а он будет думать по-другому. Преподавать такой предмет должен человек, который в семейном счастье лет 30. А не тот, у которого 7 браков за плечами. Не может преподавать и семейный психолог, который ни разу в браке не был. Надо делать срез и подборку людей, которые прожили в счастливом браке длительное время. Значит, у них была удачная модель поведения.

Алина, продавец:

– Я считаю, что это нужный предмет. Он должен быть обязательным к посещению, иначе дети ходить не будут, мне кажется. Я думаю, один из аспектов, который надо изучать, – это ведение семейного хозяйства. Он важен и мужчинам, и женщинам. Также рассказывать про семейный бюджет. Вести такие занятия должны в зависимости от того, какие аспекты будут рассматриваться. Учитель по труду, социальный педагог и так далее.

Брестчане о школьном факультативе «Основы семейной жизни»: «Ученики лучше научат учителей»Оксана, инженер по охране окружающей среды:

– Мне кажется, это лишнее. Это должно в кругу семьи обсуждаться, а не в школе. У каждого свои взгляды на то, что такое семья, свои принципы. Я думаю, такие занятия должны быть как факультативные, по желанию, хочешь – иди, не хочешь – не иди. Такой предмет мог бы вести детский психолог, скорее.

Елена, работает в Брестском филиале РУП «Белпочта»:

– Полагаю, что нашей молодежи в нынешнее время нужен этот предмет. Для начала он должен быть по выбору учеников и их родителей. Сложный вопрос, какие аспекты надо рассматривать на таких занятиях. Думаю, их должен вести преподаватель ОБЖ (Основы безопасной жизнедеятельности – прим. ред.). У нас был такой предмет. Это немного схоже.

Марина, учитель в школе:

– Нашей молодежи сейчас это надо. Дети становятся слишком рано взрослыми, а родители, как правило, мало уделяют времени этому вопросу. Он не должен быть обязательным. Кого заинтересует, тот будет ходить. Смотря как это преподадут. Если это будет просто урок, тогда будет неинтересно, а если какие-то интересные темы будут подниматься, то, я думаю, захотят ребята остаться послушать. Эти факультативы могли бы вести учителя, которым эта тема ближе, интересна, которые смогут рассказать что-то на личном опыте, подобрать какой-то интересный материал. Думаю, найдется в школе такой человек. То, какие темы будут рассматриваться, должно зависеть от класса. Кому что будет интересно. Кому-то ближе уже про семью говорить, а кому-то еще рано.

Светлана, инженер-программист:

– Все зависит от того, что там будет преподаваться. На этих занятиях должны изучаться немного психология мужчины и женщины, взаимоотношения. Слышала, что уклон идет на физиологию, а это, на самом деле, вторично в семейных отношениях. От этого и так никуда не денешься, это все есть в интернете, и этого слишком много сейчас, а вот взаимоотношения, психология мало изучены, мало преподаются. И вообще дети идут в жизнь неподготовленные, поэтому так много разводов. Учителя, насколько я знаю, психологию, изучают в университетах. То есть у них какая-то подготовка есть, но все равно их надо готовить дополнительно. Я считаю, что человек, который наделал своих ошибок, гораздо более опытный в этих делах. Не обязательно он должен быть успешен в семейных отношениях, потому что успешный в семейной жизни учитель – никакой учитель. Я вам говорю, как мама преподавателя и как дочь преподавателя. Если человек хороший преподаватель – он никакой в семейной жизни.

Мария, род деятельности не назвала:

– Мне кажется, это будет полезно для них узнать. Думаю, это должен быть как факультатив. На таких занятиях важно оговорить, наверное, семейные ценности. Я думаю, их могли бы вести завучи, которые ответственны за воспитательный процесс.


 
Теги: Брест
 
 
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«БГ» спросила жителей Бреста, нужен ли детям в школе такой предмет, как «Основы семейной жизни», что на нем надо изучать и кто его должен вести.
 
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