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В России стартовали продажи смартфона с защитой от прослушки. Цена - почти 1300 долларов

04.02.2019 20:05 — Разное | Tut.by  
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Телефон с криптозащитой «Круиз-К» начал поставляться серийно, его стоимость — порядка 85 тысяч российских рублей (1295 долларов), сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Автоматика» (входит в Ростех).


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

«В розницу, если имеется в виду продажа частному лицу, его купить невозможно. Юридическому лицу можно продать любое количество — от одной штуки», — отметил собеседник агентства.

По его словам, на аппарате установлена операционная система реального времени собственной разработки — очень жесткая и сильно урезанная в целях информационной безопасности. «Благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау наших разработчиков аппарат невозможно взломать и прослушать», — добавил представитель «Автоматики».

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.

 
 
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