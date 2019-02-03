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Облачно и до 11 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 5 февраля

04.02.2019 20:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Облачно и до 11 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 5 февраля
Фото из открытых источников

Облачно и до 11 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 5 февраля Похолодание и гололедица. Какой будет погода в ближайшую неделю
Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью - 1-7 градусов мороза, при прояснениях столбики термометров опустятся до минус 8-11. Днем ожидается от минус 4 до плюс 2.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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