|
Моуриньо упал во время символического вбрасывания на хоккее в Балашихе
Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо, покинувший недавно «Манчестер Юнайтед», упал во время символического вбрасывания на матче КХЛ между «Авангардом» и СКА.
Игра проходила на арене в Балашихе. Жозе Моуриньо, выполнив вбрасывание, развернулся, чтобы покинуть лед, но, споткнулся и эффектно упал на лед.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо, покинувший недавно «Манчестер Юнайтед», упал во время символического вбрасывания на матче КХЛ между...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)