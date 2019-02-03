Моуриньо упал во время символического вбрасывания на хоккее в Балашихе

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо, покинувший недавно «Манчестер Юнайтед», упал во время символического вбрасывания на матче КХЛ между «Авангардом» и СКА.



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Игра проходила на арене в Балашихе. Жозе Моуриньо, выполнив вбрасывание, развернулся, чтобы покинуть лед, но, споткнулся и эффектно упал на лед.