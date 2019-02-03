История Юрия Аверьянова

обобщил ситуацию вокруг одного из самых известных и неординарных бизнесменов современной Беларуси. Office Lifeситуацию вокруг одного из самых известных и неординарных бизнесменов современной Беларуси.





Юрий Робертович Аверьянов — один из первых долларовых миллионеров Беларуси. Воспитывавшийся в детском доме, он является основателем крупнейших рынков и развлекательных заведений столицы.





На заседании клуба директоров одного из бизнес-союзов Юрий Аверьянов заявил:





Я вырос в детском доме и всю свою жизнь сам пробивал себе дорогу. У меня железная закалка с детства, и поэтому все мои проекты, которые изначально другими оценивались как провальные, сегодня успешно реализованы.

Первые серьезные деньги на то время кооператор заработал еще в конце 80-х. Предприниматель организовывал бригады «шабашников» для строительства коровников и свинарников на селе, а также собирал серебро из отходов фотоателье и производил печатную продукцию методом шелкографии.





С распадом Советского Союза и приходом эпохи «лихих девяностых» Аверьянову удалось открыть вещевой рынок в самом центре Минска — на пресловутом стадионе «Динамо». Это был первый в его предпринимательской карьере большой успех.





Далее последовало создание крупнейшего в Беларуси автомобильного рынка «Малиновка», который впоследствии превратился в «Торговый мир — «Кольцо», а также основание строительного рынка в Уручье, работающего на базе полуразрушенных армейских казарм.









Параллельно инженер-механик по диплому стал тяготеть к индустрии развлечений. Так, изучавший азы бизнеса по книгам Аверьянов основал первый в Минске боулинг-центр, открыл несколько клубов, ресторанов и дискотек. Наиболее известным его заведением можно назвать, пожалуй, Madison Club. Среди брендов бизнесмена также весьма известны такие, как «Макс-шоу», «Триклиний», «Акрополь», «Блиндаж», U2 и «Русалочка».





Но самым нашумевшим за последние годы, пожалуй, стал проект первого частного парка развлечений Dreamland, расположенного прямо напротив Дворца независимости.





Последний стал поводом для самого громкого скандала за 30-летнюю историю Юрия Аверьянова как бизнесмена.





В 2010 году в расширение Dreamland с аквапарком под открытым небом Аверьянов планировал вложить около $40 млн. Будучи владельцем самой дорогой яхты и вертолета, Аверьянов намеревался осуществлять проект не только за собственные средства. Для этих целей он принял решение привлечь банковские кредиты, а также деньги физических лиц, в том числе и ресурсы одного из авторитетных российских бизнесменов.





Реализация проекта по возведению аквапарка в Dreamland легла на плечи компании «Ростэм», которая является одним из ключевых активов Юрия Аверьянова, так как ее структура включала в том числе Центральный рынок строительных материалов в Уручье и филиал «Агрофирма «Илья».





Юрий Аверьянов заявлял о том, что строительство открытого аквапарка в большей степени является «социальным проектом для города». Однако впоследствии выяснилось, что согласно бизнес-плану компания преследовала также и вполне конкретные коммерческие интересы. На основании документа, представленного кредиторам, выручка аквапарка в сезон должна была составить около 10 млн деноминированных белорусских рублей (100 млрд «старых» рублей по документу) с учетом запланированных 340−350 тысяч посетителей в год. Расчетная окупаемость проекта составляла 7 лет.









Аквапарк Dreamland. Фото: Google Maps / Ли Варнава





Однако выйти на эти показатели не получилось. Аверьянов не сумел вписаться в планы с учетом быстро меняющейся действительности и нового витка экономического кризиса, пришедшего с востока ввиду обвала российского рубля.









В итоге, по данным Минфина, только по итогам трех кварталов 2015 года у «Ростэма» был зафиксирован чистый убыток в размере 92,1 млрд «старых» белорусских рублей.





Банки и подрядчики просили погасить долги, которые образовались из-за реализации инвестиционных проектов. Частные инвесторы также стали требовать рассчитаться по долгам. По итогу и те и другие приняли решение обратиться в суд.





К примеру, Банк ВТБ заявил суду «о наличии достоверных документально подтвержденных данных о неплатежеспособности должника, имеющей устойчивый характер». В течение разбирательства суд не единожды вызывал гражданина Аверьянова для разъяснений, но тот не явился. Как выяснилось позже, на тот момент бизнесмен уже находился за пределами родины.





Далее ситуация развивалась подобно сценарию популярного блокбастера. Кроме Банка ВТБ (Беларусь), претензии стали предъявлять и другие отечественные банки. А один из крупнейших кредиторов «Торгового мира — «Кольцо» — российская компания «Версо М» обратилась в суд с заявлением о банкротстве оператора авторынка и строительного рынков в Малиновке, принадлежащих Аверьянову.









Тем временем в том же 2016 году департамент по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси сообщил о неисполнении обязательств по облигациям эмитентом ЗАО «Ростэм». Минфин объявил о дефолте по облигациям компании Аверьянова.









Автомолл «Кольцо». Фото: Google Maps / Федор Жежелев





Последней каплей для департамента финансовых расследований Комитета госконтроля стало заявление Министерства по налогам и сборам, которое обозначило компании бизнесмена «завсегдатаями» списка неплательщиков и должников госбюджета.





По различным оценкам, источники оценили долги по кредитам и платежам в бюджет в пределах $30–60 млн.





Вследствие всего вышесказанного силовики перешли в активную фазу решения вопроса. В то время как Следственный комитет принимал в производство очередное уголовное дело, бизнесмен объявил «войну» банкам, открыто стал обвинять последних в использовании преступных схем с целью преднамеренного захвата его активов. Так, в нашумевшем интервью TUT.BY от 19 апреля 2016 года Аверьянов подробно рассказывает, каким именно образом банк осуществлял действия по завладению активами его предприятий. В частности, бизнесмен заявил, что банк без объяснения причин не единожды нарушал сроки оплаты услуг подрядчиков за выполненные работы, отчего сроки и стоимость реализации проекта значительно увеличивались.









При этом кредитор, нарушающий договоренности, не шел на уступки при погашении обязательств перед ним. Но, по словам бизнесмена, наоборот, используя ситуацию небольшого сбоя по оплате по процентам, банк заблокировал все счета компании и увеличил процентную ставку, требуя основного поручителя — другую компанию бизнесмена — рассчитаться по задолженности. В качестве решения вопроса банк предложил бизнесмену, с его слов, просто передать за одну базовую величину агрофирму «Илья», в которую было инвестировано $5 млн. В интервью Аверьянов подробно рассказывает, как две его фирмы попали в ловушку, а также о том, как его, опытного бизнесмена, около десяти раз получавшего звание «Лучший предприниматель» и создавшего 20 тысяч рабочих мест, попросту склоняли на сделку с подставной зарубежной компанией, которая в пользу интересов банка занимается скупкой лакомых активов по всей Беларуси, пользуясь кризисной ситуацией в экономике страны. Аверьянов также надеялся, что государственные надзорные органы изучат методы работы банка и его сотрудников.





Однако, несмотря на попытки Аверьянова организовать из-за рубежа информационную войну, компании бизнесмена ушли на банкротство, активы выставлены на торги, а правоохранительные органы начали активно разыскивать бизнесмена.





Суды одно за другим возбуждали производства по делу об экономической несостоятельности, по итогу выставляя имущества бизнесмена на продажу, а Комитет госконтроля продолжал проводить расследования и возбуждать уголовные дела.





Пока силовики довольствовались задержанием топ-менеджеров Аверьянова, последний, комментируя свое местоположение, заявил о том, что «не является исполнительным лицом и может находиться там, где посчитает нужным, поскольку законом это не запрещено».





По причине отсутствия Аверьянова на территории Беларуси и отсутствия связи с ним следствие объявило бизнесмена в международный розыск. Его обнаружили в Германии, куда и был направлен пакет документов на выдачу гражданина Юрия Аверьянова. Вскоре он был задержан, и один из районных судов Берлина даже одобрил взятие Аверьянова под стражу с целью выдачи. По запросу белорусской стороны началось экстрадиционное производство, а германской стороной были приняты соответствующие меры, чтобы лицо не скрылось от правоохранительных органов.





Недавно стало известно, что правоохранительные органы Беларуси расширили обвинение в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова. Помимо неуплаты налогов его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями.









Какими именно служебными полномочиями злоупотреблял Аверьянов, можно только догадываться. Бытует мнение, что бизнесмен действительно любил развлекаться на широкую ногу. Закатывал шикарные вечеринки на Минском море, будучи обладателем самой дорогой яхты и вертолета. Он успел отстроить коттедж на побережье довольно внушительных размеров. В свое время об этом писала «Народная воля». А люди, знакомые с Аверьяновым, отмечали, что у него были барские замашки и своеобразный стиль ведения дел. Говорят даже, что на свой день рождения он как-то заказал расчистку неба над Минском от грозовых туч. Но ведь при желании эти истории можно приписать любому успешному бизнесмену в Беларуси.





Стоит отметить, что сотрудничество стран по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности либо исполнения приговора осуществляется на основе международных договоров — как двусторонних, так и многосторонних. На сегодняшний день у Республики Беларусь заключены двусторонние договоры со следующими странами: Польша, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Венгрия, Индия, Китай, Вьетнам, Куба, Сирия, Иран, Болгария, Кипр и Турция. Как видим, в данном перечне Германии, где находится Аверьянов, нет.





Силовики надеются, что Федеральное правительство при отсутствии объективных препятствий, предусмотренных германским национальным законодательством, примет положительное решение по ходатайству о выдаче Юрия Аверьянова, руководствуясь принципом взаимности.





Для справки все же следует отметить, что имеют место случаи, когда белорусские запросы оставались без удовлетворения как раз по причине отсутствия договоров о правовой помощи по уголовным делам. К примеру, Бельгия, США, Великобритания запросы о выдаче на основе принципа взаимности не рассматривают, ссылаясь именно на отсутствие договоренностей в этой сфере.





Стоит вспомнить бывшего руководителя «Пинскдрева» Лорана Аринича, на которого завели уголовное дело в 2010 году. В июне 2013 года его задержали в Италии и поместили под стражу. Но Беларуси его так и не выдали.





Также напомним, что на Аверьянова работают два опытных адвоката.









К слову, В 2002 году Аверьянов уже покидал Беларусь в связи с уголовным преследованием. Тогда его и топ-менеджеров авторынка обвиняли в вымогательстве денег у предпринимателей за право торговать на территории рынка, а также за уклонение от уплаты налогов. По итогу шестеро руководителей рынка получили по 3 и 3,5 года «химии», в том числе штрафы. Юрий Аверьянов находился в Германии и занимался там бизнесом. В 2004 году он вернулся на родину и спокойно продолжил заниматься своими делами уже в Беларуси.





Знакомые бизнесмена искренне верят, что и в этот раз «для Юры все хорошо закончится, и он скоро вернется на родину». У Аверьянова четверо детей: три дочери и один сын.





"Семья для меня — это надежный тыл. Если в семье крепкие отношения, то и в бизнесе будет успех".

Юрий Аверьянов



