ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музей Быкова в Гродно закрылся: экспозиция переезжает в музей Богдановича

04.02.2019 20:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Последние годы музей Василя Быкова на улице Советской переживал не лучшие времена из-за отсутствия спонсоров.


 
В начале 2019 года стало известно, что он закрывается, а богатая экспозиция переезжает в музей Максима Богдановича, пишет Hrodna.life.

Музей просуществовал около 20 лет, он находился в комнате площадью 15 квадратных метров на улице Советской. Горожане в музее бывали редко, так как о нем почти никто не знал и популяризацией никто не занимался. А посмотреть там было на что: большая коллекция книг Быкова, личные вещи писателя, редкие снимки и прочее.

«Попасть в музей уже нельзя, мы закрылись, — рассказывает бывший бухгалтер музея Евгения Богданова. — Всю экспозицию перевозим в музей Максима Богдановича. Заболел наш смотритель, лежит. Платить аренду и коммунальные услуги нам просто было нечем. Государство не помогало, в месяц у нас выходило 90 рублей. Мы ходили в исполкомы за помощью, но ничего не добились».



Один из экспонатов бывшего музея Василя Быкова в Гродно.

Планируется, что в музее Максима Богдановича экспозиция посвященная Василю Быкову откроется весной.

Известный белорусский писатель Василь Быков прожил в Гродно более 20 лет и написал здесь много произведений, которые читают и ценят во всем мире.




 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние годы музей Василя Быкова на улице Советской переживал не лучшие времена из-за отсутствия спонсоров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко поднялась на 7-е место в чемпионской гонке WTA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика