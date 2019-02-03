Музей Быкова в Гродно закрылся: экспозиция переезжает в музей Богдановича





пишет Hrodna.life. В начале 2019 года стало известно, что он закрывается, а богатая экспозиция переезжает в музей Максима Богдановича,Hrodna.life.





Музей просуществовал около 20 лет, он находился в комнате площадью 15 квадратных метров на улице Советской. Горожане в музее бывали редко, так как о нем почти никто не знал и популяризацией никто не занимался. А посмотреть там было на что: большая коллекция книг Быкова, личные вещи писателя, редкие снимки и прочее.





«Попасть в музей уже нельзя, мы закрылись, — рассказывает бывший бухгалтер музея Евгения Богданова. — Всю экспозицию перевозим в музей Максима Богдановича. Заболел наш смотритель, лежит. Платить аренду и коммунальные услуги нам просто было нечем. Государство не помогало, в месяц у нас выходило 90 рублей. Мы ходили в исполкомы за помощью, но ничего не добились».













Один из экспонатов бывшего музея Василя Быкова в Гродно





Планируется, что в музее Максима Богдановича экспозиция посвященная Василю Быкову откроется весной.





Известный белорусский писатель Василь Быков прожил в Гродно более 20 лет и написал здесь много произведений, которые читают и ценят во всем мире.











