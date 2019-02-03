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Медики обнаружили паразитарную болезнь эхинококкоз у 26 курсантов Суворовского училища. По неофициальной информации, заражены еще как минимум 20 человек. В Минздраве Ульяновской области подчеркивают, что болезнь лечится приемом нескольких таблеток, но есть и другие мнения.





"Говорит Москва" 3 февраля. По ее словам, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких". Тревогу подняли родители заразившихся детей, сообщила мать одного из курсантов радио3 февраля. По ее словам, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких".





"Родители убиты горем, половина судеб пока неизвестна. Говорят, что заболевание проходило бессимптомно. Точно известно, что у работника кухни тоже нашли эхинококк, а также у двух офицеров", - рассказала женщина. По ее словам, в медчасти училища работает один узист на 500 суворовцев и 300 человек персонала.









На сайте регионального Минздрава сообщается, что обследованы 400 человек, эхинококкоз подтвержден у 26 курсантов. "Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего. К обследованию привлечены лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения", - сообщают в ведомстве. По его данным, среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека.





Паразитов в легких обнаружили у учащихся при плановом флюорографическом обследовании, отмечает ТАСС со ссылкой на Минздрав. Лечение заболевших проводит амбулаторно медицинская служба Суворовского училища под контролем специалистов федеральных учреждений.





В руководстве училища сообщили, что заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания. По информации администрации училища, проведенная межведомственная проверка никаких нарушений санитарных норм и организации питания не выявила. Представитель образовательного учреждения заявил, что в госпитализации никто из воспитанников не нуждается, угрозы их здоровью или распространению заболевания нет. Он также уточнил, что лечение предусматривает прием нескольких таблеток.





РИА "Новости" сообщает, что, по словам представителя училища, курсанты заразились болезнью, которая передается лишь при контакте с животными. сообщает, что, по словам представителя училища, курсанты заразились болезнью, которая передается лишь при контакте с животными.





Facebook. Однако сообщения Минздрава раскритиковал депутат Госдумы от Ульяновской области (КПРФ) и врач-хирург, член Комитета по охране здоровью Алексей Куринный. "И у меня, и у родителей суворовцев создается впечатление, что проблему пытаются "локализовать" и не допустить федерального скандала", - написал он в своем





По словам Куринного, поступает информация, что выявлены признаки заболевания еще не менее чем у 20 человек, среди которых есть преподаватели, офицеры и даже один работник кухни. "У пострадавших имеет место очаговое поражение легких, печени, селезенки и головного мозга (изолированные или в различных комбинациях", - сообщил он.





"Эхинококкоз далеко не такая безобидная болезнь, которую можно вылечить (как объяснили родителям на встрече в училище) приемом нескольких таблеток. Лечение долгое (3-6 месяцев), сложное, препарат достаточно "тяжелый", с большим количеством побочных действий. Эффективность консервативного лечения 50-80%. Вероятно, кому то потребуется и оперативное лечение. В любом случае, если это действительно эхинококк, о военной карьере многим из заболевших придется забыть", - подчеркнул депутат.





Он также подверг критике версию о массовом контакте с зараженным животным, так как, по его словам, паразит попадает в организм в подавляющем большинстве случаев с пищей. Судя по имеющимся клиническим данным, заражение произошло несколько месяцев назад, отметил Куринный. Он призвал власти к возбуждению уголовного дела по факту заболевания курсантов.









Эхинококкоз вызывается ленточными червями рода Echinococcus. Инфицирование происходит при поглощении личинок паразита в зараженных продуктах питания, воде или при прямом контакте с животными - переносчиками паразитов. Личиночная стадия, растущая, развивающаяся и живущая в организме человека десятки лет, представлена кистой круглой или овальной формы, заполненной жидкостью. Кисты могут располагаться в легких, головном мозге, внутренних органах. Извлечение эхинококка возможно оперативным путем.



