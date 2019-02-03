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13-летний фигурист победил 19-летних соперников на юниорском чемпионате России

04.02.2019 19:52 — Разное | Партизан  
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Даниил Самсонов занимается в группе у Этери Тутберидзе и показывает класс.


Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дании Самсонов - новый чемпион России по фигурному катанию среди юниоров. Но он пока слишком молод для сборной.Дании Самсонов - новый чемпион России по фигурному катанию среди юниоров. Но он пока слишком молод для сборной, пишет kp.by 

В воскресенье, 3 февраля, в Перми завершилось первенство страны среди юниоров. В мужской части соревнований случилось неожиданное. 19-летние и 16-летние фигуристы не смогли показать достойного катания. Потому что первое место в этом турнире досталось воспитаннику группы Этери Тутберидзе - 13-летнему Даниилу Самсонову.

По итогам двух выступлений очень юный Самсонов с суммой в 249,33 балла занял первое место, оставив далеко позади своих конкурентов. Он был лучшим в короткой и произвольной программах с богатой яркими элементами программой. Второе место - у Петра Гуменника. 16-летний петербуржец проиграл 13 баллов Самсонову, получив за два выступления 236,72 балла. "Бронза" - у 19-летнего москвича Романа Савосина - 229,52 балла.


И теперь Самсонов попал в ту же ловушку, что и ученицы Этери Тутберидзе, выигравшие чемпионат России среди женщин в декабре 2018 года. Самсонов из-за возрастных ограничений не сможет поехать на чемпионат мира среди юниоров в Загребе. По правилам ему должно быть 13 лет на начало сезона, то есть 1 июля. А у Даниила день рождения - позже на 12 дней.

Так что на чемпионат мира поедут Гуменник, Савосин и действующий чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов. Лучший молодой фигурист мира провалил первое выступление на соревнованиях в Перми. Он занял 16 место в короткой программе, но безупречное исполнение произвольной подняло его на 4-ю позицию. Которое, как вышло, позволило ему подняться в сборную России на мировое первенство.

Ну а Самсонову придется подождать еще год, чтобы попасть в сборную России на крупные турниры.


 
 
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Даниил Самсонов занимается в группе у Этери Тутберидзе и показывает класс.
 
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