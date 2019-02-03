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Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Новости Беларуси. Хорошая идея – высокий доход. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Востребованность цветовой стрельбы мужчине подсказали отдыхающие.
Клуб для любителей активной игры находится на берегу Вилейского водохранилища и уже пользуется популярностью у жителей района. База оснащена 12 комплектами игрового оружия и специальной зоной с препятствиями.
Андрей Бялый, индивидуальный предприниматель:
Кстати, на развитие пейнтбольного дела мужчина получил государственную субсидию. Деньги возвращать не придется, если бизнес не закроется в течение года.
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
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Новости Беларуси. Хорошая идея – высокий доход. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Востребованность...
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