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Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола

04.02.2019 21:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хорошая идея – высокий доход. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Востребованность цветовой стрельбы мужчине подсказали отдыхающие.

Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола

Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола

Клуб для любителей активной игры находится на берегу Вилейского водохранилища и уже пользуется популярностью у жителей района. База оснащена 12 комплектами игрового оружия и специальной зоной с препятствиями.

Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола

Андрей Бялый, индивидуальный предприниматель:
Главное, чтобы был бизнес-проект, какой-то начальный капитал. Молодежь жалуется, что ездит в Минск играть. Желающие есть. То, что выходные будут заняты все, я точно уверен.

Кстати, на развитие пейнтбольного дела мужчина получил государственную субсидию. Деньги возвращать не придется, если бизнес не закроется в течение года.

Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола
Фото. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хорошая идея – высокий доход. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Востребованность...
 
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